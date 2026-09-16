Feijóo viaja también a Melilla en plena crisis por Ceuta, tras verse con el comisario europeo de Migraciones este jueves

Archivo - El presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un desayuno informativo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viajará este jueves a Melilla para participar el acto institucional con motivo del Día de la ciudad autónoma, una visita que se produce en plena crisis por Ceuta tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio, según han informado fuentes del partido. Además, está previsto que el próximo lunes el jefe de la oposición regrese a Ceuta acompañado de una delegación del Partido Popular Europeo (PPE).

El viaje a Melilla de este jueves se producirá después de verse en Madrid con el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, para abordar "la situación de urgencia migratoria en Ceuta". Precisamente, este martes ante el Parlamento Europeo, el comisario afirmó que todas aquellas personas que "hayan entrado ilegalmente y no tengan derecho a permanecer, deben regresar rápidamente a Marruecos".

El encuentro de Feijóo y Brunner servirá, según el PP, para conocer de primera mano "la evolución de la presión sobre la frontera" y "analizar las medidas que se están adoptando para reforzar su seguridad y garantizar una adecuada respuesta europea".

En esa cita, Feijóo hará hincapié en la "necesaria colaboración europea" ante un asunto de Estado de este calibre, en el que, según los 'populares' "se ha demostrado que el Gobierno lo sabía, lo tapó y mintió deliberadamente".

DÍA DE MELILLA Y ENCUENTRO CON LA SOCIEDAD CIVIL

Después de verse con Brunner, Feijóo viajará a Melilla para participar en los actos institucionales con motivo del día de la ciudad autónoma junto al presidente melillense, Juan José Imbroda. Su agenda continuará el viernes, donde tiene previsto un acto con la sociedad civil y otro con el PP de Melilla, según fuentes del partido.

Además, Feijóo volverá el lunes 21 de septiembre a Ceuta acompañado de una delegación del Partido Popular Europeo (PPE) que encabezará su presidente, el alemán Manfred Weber, y de su secretaria general, la eurodiputada española Dolors Montserrat.

El objetivo de PP con esa visita es "europeizar el problema" que se vive en la ciudad autónoma por la actuación de un Gobierno "irresponsable" y "negligente", según el partido. Feijóo ha estado estas semanas en contacto estas semanas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que pertenece a su misma familia política, han indicado fuentes de la formación.

Se trata de la cuarta visita del jefe de la oposición a la ciudad autónoma desde que la avalancha de los días 30 y 31 de julio. Su primera visita fue inmediatamente después del salto, regresó a mediados de agosto y regresó a Ceuta a primeros de septiembre para acompañar al presidente ceutí, Juan Vivas.