Feijóo vuelve a criticar la reforma de las pensiones pese al apoyo del vicepresidente Schinas: "Nos estamos equivocando"

Un día después de aprobarla el Congreso, dice que esa reforma no tiene el visto bueno de la Comisión Europa, "al menos de momento"



MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la reforma de las pensiones del Gobierno, cuyo decreto ley convalidó este jueves el Pleno del Congreso, no tiene el visto bueno de la Comisión Europa, "al menos de momento", a pesar de que el vicepresidente y comisario, Margaritis Schinas, ha señalado que va en la "buena dirección". Según ha añadido, el PP no puede apoyar esta "huida hacia adelante" que no respaldan organismos como la Autoridad Fiscal Independiente (Airef).

"Lamento profundamente que nos estemos equivocando", ha declarado Feijóo ante los periodistas, después de visitar en Elche (Alicante) el centro de producción de Pikolinos junto a los presidentes del PP de la Comunidad Valenciana y de Elche, Carlos Mazón y Pablo Ruz, respectivamente.

El líder del PP ha afirmado que el Congreso ha aprobado una reforma de las pensiones con la que Pedro Sánchez "pretende llegar a las elecciones" pero "no garantiza la sostenibilidad de las pensiones para las próximas décadas".

ENMARCA EN LA INSTITUCIONALIDAD LAS PALABRAS DE SCHINAS

Al ser preguntado expresamente por esas declaraciones Schinas, miembro también del Partido Popular Europeo (PPE), asegurando que la reforma de las pensiones va en la "buena dirección", Feijóo ha indicado que la Comisión Europea "no se va pronunciar hasta el verano" como ella misma ha dicho.

"Esta reforma no tiene el visto bueno de la Comisión, al menos de momento", ha proclamado, para añadir que las palabras de Schinas son "unas declaraciones institucionales" que él entiende que hace en el sentido de que es "necesario" presentar una reforma de las pensiones, "de la misma forma que lo hace Francia" y va en el "buen camino". "Si compara las dos reformas verá que son distintas", ha apostillado.

Por tanto, Feijóo ha asegurado que "lo que ha venido a decir" Schinas "es que es necesario presentar la reforma". "Y segundo, que van en el buen camino en el sentido de que se exige esa presentación de reformas para poder cobrar fondos europeos", ha abundado, para añadir si desconoce que el comisario tiene más información que el PP. Según ha reiterado, el PP "no tiene información para poder avalr con su voto una reforma que consiste en llegar a las elecciones".



EL EMPLEO DEBE SER LA "PRIMERA PRIORIDAD"

Feijóo ha afirmado que "para un gobernante el empleo ha de ser su primera prioridad" porque es la llave que abre la financiación de los servicios públicos y las infraestructuras, al tiempo que permite la "sostenibilidad del Estado del Bienestar", "muy especialmente" de las pensiones.

Tras insistir en que la reforma del Ejecutivo no garantiza "la sostenibilidad de las pensiones para las próximas décadas", ha avisado que no va a haber un sistema sostenible de pensiones si España no deja de ser "el país con más paro de la Unión Europea".

Según ha dicho, cualquier reforma tiene que "orientarse a crear emploe" pero la del Gobierno apuesta porque paguen "más los trabajadores en cotizaciones y a que paguen más los empleadores incrementando los costes laborales". Por eso, cree que se están "equivocando".

El jefe de la oposición ha justificado el "no" del Gobierno al decreto del Gobierno por los informes "independientes" del Banco de España, Federa, Funcas y la Airef.

"No podemos apoyar esta huida hacia adelante que lo que pretende es de llegar a las elecciones sabiendo sabiendo que dentro de un año y medio lo pone la propia norma, el Gobierno de turno tendría que incrementar aún más las cotizaciones, bajar las pensiones o las dos cosas, incrementar cotizaciones y bajar pensiones", ha alertado.

CUOTA CERO PARA AUTÓNOMOS Y CUOTA ESPECIAL PARA LOS JÓVENES

En este sentido, ha indicado que el PP no va a bajar las pensiones y por eso, tendrá que incrementar el empleo porque su hay más gente trabajando habrá "cotizaciones más bajas", permitiendo así "actualizar" y "garantizar" las pensiones actuales y futuras de los jóvenes.

El líder del PP ha indicado que su partido seguirá trabajando por el empleo, sobre todo de los jóvenes y emprendedores. En este punto, ha defendido medidas en ese sentido como una cuota cero para autónomos, una cuota especial para el empleo juvenil, y el incremento de las plazas de formación profesional.