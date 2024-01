Feijóo vuelve a reconocer que hubo contactos "informales" del PP con Junts y ve sintonía en política económica

Ante las elecciones en Galicia, afirma que lograr mayoría absoluta es complicado siempre y que los gallegos quieren estabilidad, no "líos"



El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido de nuevo que existieron contactos "informales" de su partido con Junts el año pasado y ha señalado que pueden estar de acuerdo en política económica, pero que los 'populares' no piensan negociar con una formación liderada por un prófugo de la Justicia, el expresidente catalán Carles Puigdemont.

"Yo nunca he negado que hemos tenido contactos informales con Junts", ha indicado en una entrevista este martes en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Feijóo ha enmarcado esos contactos con Junts una vez celebradas las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, porque el candidato del partido independentista en Barcelona, Xavier Trias, quería ser alcalde y habló con el aspirante 'popular', Daniel Sirera.

El líder del PP ha añadido que después de hablar con Trias, Sirera habló también con el candidato del PSOE, Jaume Collboni, al que terminaron apoyando para que no hubiera un alcalde independentista en la capital catalana, ha recordado.

A este respecto, Feijóo ha dicho que confía plenamente en Sirera y ha defendido que los principios del PP son conocidos: "No podemos facilitar la impunidad de personas que han cometido delitos contra la integridad de nuestro país a cambio de nada, ni siquiera de ser alcalde ni presidente del Gobierno".

Ha criticado que "todo parece indicar" que el PSOE puede abrirse a compartir la Alcaldía de Barcelona con Junts y ha lamentado que los socialistas dijeran antes de las municipales que lo mejor era que los independentistas no gobernaran, pero que ahora "quieren compartir" Barcelona y ya "están compartiendo" el Gobierno central, tras los pactos del PSOE con ERC y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

NIEGA CONTACTOS DIRECTOS

Feijóo lo que sí ha negado son contactos directos, de él personalmente, con algún miembro de Junts, a la vez que ha asegurado que desde otros partidos se recuerdan esos contactos informales para "intentar ocultar" que está a punto de aprobarse la ley de amnistía a los implicados en el proceso independentista catalán.

El jefe del principal partido de la oposición ha señalado que eso forma parte de una estrategia para hacer creer que el PP es igual que el PSOE. "Y no, es todo lo contrario", ha defendido, recordando que Sánchez sí aceptó conceder la ley de amnistía a cambio de los votos independentistas para ser presidente.

Feijóo ya admitió el pasado septiembre que hubo contactos informales con Junts de cara a su intento de investidura fallida y recalcó en aquel momento que el PP rechazó sentarse a dialogar con la formación de Puigdemont al conocer las "indignas" condiciones que planteaba, como la amnistía.

Meses más tarde, en diciembre, también Junts confirmó que se reunió con el PP en verano de manera informal y --en su versión-- a petición de los 'populares' después de las elecciones generales del 23 de julio, a la vez que mantenía contactos con el PSOE.

Feijóo ha resaltado que el PP "no va a negociar" con partidos para que dirigentes puedan quedar impunes tras haber cometido delitos y además estén en busca y captura por los tribunales.

"Podemos estar de acuerdo con ese u otro partido en cuestiones fiscales, en política industrial, en política energética, en crear las condiciones para buscar inversión en el país, pero no podemos estar de acuerdo en otras cuestiones", ha añadido.

Feijóo ha señalado que lo que no es negociable es la integridad territorial y la igualdad ante la ley, que no se pueden someter a "subasta". "Da igual quién sea el dirigente" y "nos da igual que sea Junts o cualquier otro partido", ha apuntado al ser preguntado si lo que impide al PP negociar con el partido independentista es la exigencia de una amnistía o que Puigdemont sea su líder.

ELECCIONES GALLEGAS

Sobre las elecciones autonómicas en Galicia, el 'popular' ha señalado que los gallegos tienen una gran oportunidad de mandar al resto de España un mensaje de "personalidad política". "Los gallegos no se dejan engañar fácilmente. Quieren gobiernos estables, normalidad en la política y, sobre todo, que se les diga la verdad", ha indicado Feijóo, que ve en ello "algo revolucionario".

El líder del PP no cree que Galicia quiera repetir "el lío político del Gobierno central" ni que les gobierne el BNG, formación que pacta con Bildu y ERC en las elecciones europeas, según ha incidido.

No obstante, ha subrayado que lograr mayoría absoluta "siempre es complicado" y al ser cuestionado sobre si no lograrla podría considerarse un fracaso personal, Feijóo ha destacado que lo que más le preocupa es que los gallegos tengan una Xunta sólida y no "una franquicia del multipartito del Gobierno de España en Galicia".