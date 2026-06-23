Felipe González acusa a EH Bildu de "blanquear" a ETA y reclama esclarecer los atentados sin resolver

Archivo - El expresidente del Gobierno Felipe González, durante la presentación del libro ‘El Rey’ de Manuel García-Pelayo, en el Senado, a 25 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González ha rechazado a quienes "blanquean" a ETA e intentan liberar a miembros de la banda que todavía no han cumplido íntegramente sus condenas, en referencia velada a EH Bildu, y ha reclamado que contribuyan al esclarecimiento de los atentados que siguen sin resolverse y asuman las responsabilidades pendientes con las víctimas.

Así se ha pronunciado durante una jornada de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo celebrada en el Senado este martes, donde ha defendido la necesidad de mantener viva la memoria de quienes sufrieron la violencia terrorista y ha rechazado cualquier intento de normalizar o justificar la trayectoria de ETA.

En este sentido, González ha recordado que la organización terrorista actuó "con una crueldad sin límites" durante décadas y ha subrayado que su desaparición fue consecuencia del trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del funcionamiento del Estado de derecho.

"Se acabó ETA, dejaron de matar y algunos pretenden que les demos las gracias por no matar. Nunca debieron caer en esa monstruosidad", ha afirmado el expresidente, quien ha insistido en que el final de la actividad armada no puede hacer olvidar el sufrimiento causado a cientos de víctimas y a sus familias.

Durante su intervención, González ha dirigido veladamente sus críticas a EH Bildu, acusándoles de "intentar liberar a los presos vinculados a la banda terrorista sin exigir previamente responsabilidades por los crímenes cometidos".

ÉL NO VA A "BLANQUEAR" A BILDU

"De mí no esperarán que les haga una oferta de blanqueamiento", ha advertido, antes de sostener que quienes formaron parte de ETA tienen la obligación de reconocer el daño causado y colaborar con la Justicia en aquellos atentados cuyo esclarecimiento continúa pendiente.

En este sentido, ha señalado que todavía existen acciones terroristas sobre las que no se ha podido determinar toda la responsabilidad penal y ha defendido que los antiguos miembros de la organización deben contribuir a aclarar esos hechos.

Asimismo, ha insistido en que los condenados deben cumplir las penas que les correspondan y ha lamentado que, a su juicio, no haya existido un arrepentimiento real por parte de los integrantes de la banda.

"Tienen la obligación de reconocer su responsabilidad, contribuir a esclarecer los que todavía no están claros y cumplir las condenas que les corresponden porque ni siquiera han expresado el arrepentimiento que acompaña cualquier tipo de reinserción", ha afirmado.