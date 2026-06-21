Felipe González y José María Aznar intervendrán en un homenaje a las víctimas del terrorismo

Archivo - El presidente del Senado, Pedro Rollán (i), y el expresidente del Gobierno José María Aznar (d) durante la presentación del libro ‘Alexis de Tocqueville. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Senado acogerá este martes una jornada en recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo, en la que participarán diferentes personas que han tenido un papel activo en la lucha contra la banda terrorista ETA y contará también con los testimonios de los expresidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar.

Además del acto de homenaje, el Senado también albergará una exposición con imágenes cedidas por las víctimas del terrorismo y con diferentes portadas de varios periódicos, según han informado a Europa Press fuentes de la Cámara Alta.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, será el encargado de inaugurar esta jornada y posteriormente intervendrán el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y el comisario principal de la Policía Nacional José María Borja.

También hablarán el catedrático de Historia José Manuel Azcona; la doctora en Derecho Carmen Ladrón de Guevara; el exdiputado socialista Nicolás Redondo; el fiscal de la Audiencia Nacional José Perals; la presidenta de la AVT Lucía Ruiz y el periodista Rafael Latorre.

La última parte del acto contará con los testimonios de Felipe González, que intervendrá mediante un vídeo, y de José María Aznar, mientras que Pedro Rollán volverá a intervenir para clausurar esta jornada en homenaje a las víctimas del terrorismo.