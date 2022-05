Felipe González pide bajar impuestos al combustible y sostiene que deflactar IRPF no aumenta la inflación

Pide un Pacto de Rentas en el que participen los partidos para distribuir equitativamente el esfuerzo y cree que Feijóo está "subiendo"

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno, Felipe González, se ha mostrado partidario de reducir los impuestos al combustible y a la energía para compensar la subida de precios debido al "obvio" incremento de ingresos para el Estado por esa vía. Además ha sostenido que deflactar el IRPF a las rentas medias y bajas, como ha propuesto el PP, no conlleva un incremento de la inflación.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, ha señalado que sería "razonable", si existe un aumento de la inflación por el encarecimiento de la energía, "desfiscalizar" una parte de lo que se ingresa por esa subida de precios. "Es obvio que ingresamos más de lo que ingresábamos", ha afirmado.

González se ha expresado a favor de "bajar la fiscalidad" en ese ámbito aunque ha advertido de que esta medida presenta "un problema" y por eso se "elude". Así, ha indicado que estos impuestos a los carburantes y a la energía, son tributos especiales que se reparten "a medias" con las comunidades autónomas.

Además, respecto al IRPF, ha sostenido que la medida que propone el PP de deflactar este impuesto a las rentas de menos de 40.000 euros anuales, y que a la vez se ayuda a los que no hacen declaración de la renta, no conllevaría un incremento de la inflación. "Supone que te quedas como estás", ha apuntado.

El expresidente socialista ha explicado que esto es así "matemáticamente" porque si a una persona le cobran la renta de acuerdo con la inflación, está pagando como si ingresara el dinero que le están cobrando,-- "pero no lo está ingresando"--, ha advertido, puesto que la inflación está devaluando su poder de compra.

"Si a usted le restituyen su poder de compra, tiene capacidad para gastar lo que gastaba, no tiene más capacidad, lo diga el FMI o su tía", ha espetado.

EL AJUSTE QUE NO SEPAMOS HACER LLEGARÁ

Sin embargo, ha puntualizado que no está afirmando que sea "conveniente" tomar esta medida sino que "hay que sentarse a una mesa" para decidir "un pacto de rentas serio" que a su juicio es lo conveniente para distribuir equitativamente el esfuerzo económico que debe hacer la sociedad en este momento.

En esta misma línea ha advertido de que si esto no se lleva a cabo "el ajuste llegará". "El que no sepamos hacer llegará, por la peor vía posible", ha añadido en referencia a una posible subida de las tasas de interés que pueden provocar, por ejemplo, una subida en los tipos de las hipotecas que actualmente se paguen al "0,5%", aumenten al "6 o 7%" y que "no podrán pagar", ha vaticinado.

González ha afirmado que la inflación y el empobrecimiento de la sociedad es también una consecuencia de la guerra, --"no el sufrimiento inmediato pero es una forma de sufrimiento-- y la solución pasa por este pacto de rentas. "Nos tenemos que mirar a la cara entre todos" para decidir "como repartimos el esfuerzo para salir de esto", ha recalcado.

Bajo su punto de vista, requiere una conversación "a tumba abierta" en la que tienen que estar implicadas las fuerzas políticas porque "si no, no sirve" para resolver como repartir "equitativamente" este esfuerzo y que recaiga "más" sobre el que tiene "más disponibilidad".

SE PUEDE REDUCIR ASESORES, PERO NO RESUELVE

Por otro lado, ha advertido de que el Gobierno debe cuadrar un presupuesto con los parámetros habituales que establece la Unión Europea y equilibrar ingresos y gastos ya que "nos van a pedir el año que viene" que los niveles de deuda pública y déficit público se acerquen a esa senda.

También ha apuntado que se puede reducir el número de Ministerios y de asesores y está bien que se haga porque se "ejemplariza" pero ha avisado de que cuando se haga la cuenta del ahorro que se ha conseguido nos percataremos de que "no resuelve el problema". Por el contrario, ha rechazado que se pueda reducir el gasto público en servicios públicos como Sanidad y Educación en incluso ha pedido aumentarlo.

FEIJÓO ESTÁ SUBIENDO

Finalmente, al ser preguntado por el nuevo líder del PP, González piensa que Feijóo está "subiendo" y ha aclarado que su opinión se mueve más "por olfato" que por las encuestas. "Creo que está subiendo hacia el espacio de la centralidad, pero también hacia el espacio de la agresividad de la extrema derecha de Vox", ha sostenido.

Por último se ha mostrado "sorprendido" por que Feijóo afirmara en una entrevista que le había votado en las elecciones de 1982 y desveló que le envió un mensaje al respecto: "No te preocupes, son pecados de juventud, eso se perdona más fácilmente. Lo grave sería que me votaras con la edad que tienes ahora", ha indicado en tono de broma.