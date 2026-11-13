Felipe VI preside el acto que conmemora los 50 años de la Unidad Aérea de la Policía Nacional

El Rey Felipe VI, y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, durante la conmemoración del 50º aniversario de la Unidad Aérea de la Policía Nacional, a 13 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI ha presidido este viernes en Madrid el acto conmemorativo por el 50 aniversario de la Unidad Aérea de la Policía Nacional. El acto ha tenido lugar en el Aeropuerto de Cuatro Vientos y ha contado con la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y de la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Pilar Trinidad, además del director general de la Policía Francisco Pardo Piqueras.

Al inicio, los asistentes han guardado un "minuto de silencio" por el fallecimiento del subinspector Juan José Rodríguez Rodríguez, quien falleció en Oviedo esta semana en acto de servicio al explotar una mochila bomba.

Seguidamente, ha tomado la palabra el jefe de la Unidad Aérea de la Policía Nacional, Francisco Javier Antoral López, que ha comenzado su intervención recordando al inspector fallecido esta semana. Antoral ha interpelado directamente al Rey: "Majestad, en estos momentos difíciles agradecemos especialmente su visita hoy aquí a la Unidad, constituye una muestra del afecto que la Corona profesa a la Policía Nacional ", ha expresado.

Antoral ha destacado los cincuenta años de la Unidad y ha relatado los cambios que ha tenido a lo largo de estos años. "Hemos crecido en medios, hemos crecido en personal y en capacidades, pero nuestra misión sigue siendo la misma. Nuestra vocación y entrega no han cambiado", ha apuntado.

Tras la intervención, se ha hecho entrega de los reconocimientos de la unidad Aérea. En primer lugar, a título póstumo, a los miembros de la Unidad Aérea de la Policía Nacional fallecidos en acto de servicio: el inspector jefe José Villegas Martín, cuya distinción ha recogido el jefe de la Base Territorial de la Unidad Aérea en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental; el inspector jefe Jaime Muñoz Mulas; el inspector Miguel Ángel Cuéllar Caballero, recogida por su hermano, el inspector jefe Francisco Javier Cuéllar Caballero; y el subinspector José Martín Caro, en cuyo nombre la ha recibido su hijo, Antonio Martín.

Asimismo, se ha distinguido por su labor y trayectoria en la Unidad Aérea de la Policía Nacional a Antonio Olivo Conde, miembro jubilado y piloto de la primera promoción, cuyo galardón ha recogido su hija Laura Olivo Guerrero; al inspector jubilado Rafael Matías Valdés, técnico de la primera promoción de mantenimiento de aeronaves; al policía jubilado Emiliano Serrano Galán, técnico de la primera promoción de mantenimiento y primer operador de sistemas técnicos; a la inspectora Pilar Gutiérrez Fuentes, primera mujer piloto de la Unidad; al comisario Carlos Corrochano Alonso, piloto con más horas de vuelo; y a la inspectora jefa Patricia Basurto Ruiz, mujer piloto con más horas de vuelo en la Unidad Aérea.

MARLASKA TRASLADA SUS CONDOLENCIAS

El ministro del Interior ha comenzado su intervención mostrando su consternación y pésame por el fallecimiento de Juan José Rodríguez Rodríguez: "En una pérdida qué lamentamos profundamente". Además ha mostrado sus deseo por la pronta recuperación del agente herido en el mismo servicio.

"Ante una tragedia de esa magnitud, las palabras siempre son insuficientes y se impone el reconocimiento a los agentes que acudieron allí donde eran necesarios fieles hasta el último momento a la misión que se les había encomendado", ha subrayado.

Marlaska ha elogiado los cincuenta años de historia de la unidad: "Ha estado presente en grandes dispositivos de seguridad, en rescates complejos, en operaciones contra el crimen organizado, en emergencias y catástrofes, y en misiones internacionales que han proyectado la imagen de una Policía Nacional moderna y eficaz".

En ese sentido, ha destacado que en la última década la Unidad ha realizado una auténtica revolución, tanto en su estructura organizativa como en sus recursos. El ministro ha recordado el servicio originario que se ha transformado en una unidad dotada con una flota de 28 helicópteros, más de 250 drones, sistemas antidrones y aviones, además de cámaras giroestabilizadas y un simulador de vuelo.

Finalmente, ha expresado su reconocimiento más sincero a todos los protagonistas de este medio siglo de historia aérea, tanto a quienes siguen en activo como a los retirados y a los agentes fallecidos: "Es un mérito que os corresponde enteramente y que reconocen las distinciones que os acaba de entregar", ha finalizado.

Al término de la ceremonia, Felipe VI ha recorrido la exposición de aeronaves y ha visitado el simulador de vuelo de helicópteros, poniendo el broche final al acto con un sobrevuelo de helicópteros.