Felipe VI presidirá la jura de bandera en el Centro de Formación de Tropa de Cáceres el 24 de enero

Archivo - El Rey Felipe VI participa en el 40 aniversario de la jura de la bandera de la XLV promoción de la Academia General Militar, a 15 de noviembre de 2025, en Zaragoza. - Casa de S.M. el Rey - Archivo

CÁCERES 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI preside este sábado, 24 de enero, el acto de juramento o promesa ante la Bandera de España del personal perteneciente al ciclo II/25 de militares de tropa del Ejército de Tierra en el Centro de Formación de Tropa nº1 en Cáceres.

El acto tendrá lugar a las 12,00 horas en el Cefot de Cáceres, donde los alumnos jurarán o prometerán ante la Bandera de España, un requisito previo a la adquisición de la condición de militar profesional.

En este caso, lo harán los alumnos del curso de formación (comenzaron casi 1.600) que llegaron al acuartelamiento cacereño el pasado mes de noviembre y que continuarán con su adiestramiento hasta la próxima primavera.

Cabe recordar que el Cefot nº 1, que acaba de cumplir 61 años, es un Centro Docente Militar, dependiente de la Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del Ejército de Tierra.

El Cefot 1, y en concreto el Batallón de Alumnos 'Cáceres', se encarga de recibir a los nuevos soldados, darles tal condición e instruirles en una especialidad.

A través de la Fase de Formación Militar General (FFMG) y la Fase de Formación Específica y Especialidad Fundamental(FFEyEF) correspondiente a los planes de estudio de la enseñanza de formación, para acceso a la escala de tropa, con una duración de ocho semanas cada una de ellas, precedidas de un periodo de dos semanas de orientación y adaptación a la vida militar.

Asimismo, y como centro de enseñanza de perfeccionamiento, el Departamento de Ciencia y Técnica Militar, se encarga de la gestión de los cursos y procesos selectivos del Ejército de Tierra.

Cabe recordar que Felipe VI ya visitó el Cefot de Cáceres en 1995, entonces como Príncipe de Asturias, y un año después, en 1996, su padre, Juan Carlos I, presidió otra jura de bandera. Desde entonces, han pasado 30 años sin estas instalaciones militares hayan recibido a un monarca.