Felipe VI se reúne con el presidente de Paraguay durante su viaje a Perú por la toma de posesión de Keiko Fujimori

El Rey Felipe VI (c) junto al canciller de Perú, Carlos Pareja (i), a su llegada para asistir a los actos de transmisión del mando presidencial de la Presidenta Electa de la República del Perú, a 27 de julio de 2026, en Lima (Perú). - Casa de S.M. el Rey

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI ha iniciado la segunda jornada de su agenda institucional en Perú, con motivo de la toma de posesión de la mandataria electa del país Keiko Fujimori, con una reunión bilateral con el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

Tras este encuentro, según ha informado Casa Real, está previsto su traslado al Museo del Congreso para encontrarse con el resto de los jefes de Estado y de Gobierno que asisten a la transmisión del mando presidencial en Perú. Desde allí todos juntos se dirigirán a pie al Palacio del Congreso.

Al entrar en el recinto al Felipe VI accederá flanqueado por los presidente de Paraguay y de presidente de Chile, José Antonio Kast, las autoridades recibirán novedades del oficial al mando de la formación militar. También saludarán a la bandera de la formación militar y pasarán revista a la formación militar antes de ser despedidos por el oficial al mando.

Luego los jefes de Estado y de Gobierno serán recibidos a pie de escalera por el comité de recibimiento para adentrarse en el hemiciclo en el que el Rey podrá seguir la ceremonia que consistirá en la jura, el himno nacional, la jura de los dos vicepresidentes y el mensaje a la nación de la nueva presidenta.

Posteriormente, las autoridades se trasladarán al Palacio Nacional donde la recién investida presidenta del Perú, acompañada de sus dos hijas, Kyara y Kaori Marcela Villanella, saludarán a los asistentes y ofrecerán un almuerzo.