La FEMP convoca este miércoles un minuto de silencio en todos los ayuntamientos como recuerdo a las víctimas del 11-M

Archivo - Ofrenda floral del acto organizado por la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo y las organizaciones sindicales UGT y CC.OO, en el 21º aniversario de los atentados del 11M, en la estación de Atocha, a 11 de marzo de 2025, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado un minuto de silencio este miércoles 11 de marzo a las 12.00 horas para conmemorar el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y en memoria de las víctimas del atentado yihadista en la red ferroviaria de Madrid en 2004.

La presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, ha pedido a los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells de toda España que se unan a este minuto de silencio el día que se cumplen 22 años de los "terribles atentados de Madrid, que dejaron 193 muertos y más de 2.000 heridos".

Tras el ataque yihadista de 2004, el Parlamento Europeo declaró el 11 de marzo como Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, ya que el 11M fue el mayor atentado terrorista que ocurrió en Europa.

La presidenta de la organización municipalista ha mandado esta convocatoria a través de una comunicación a todos los municipios, invitando a estas concentraciones silenciosas en las puertas de todas las entidades locales del país.