La FEMP se coordina con los gobiernos locales para el eclipse solar del 12 de agosto

Europa Press

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en preparación para el eclipse solar total de este miércoles, 12 de agosto, ha participado en distintos espacios de coordinación institucional para trasladar las necesidades organizativas de los ayuntamientos de cara al fenómeno astronómico.

Así, la federación, junto con la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMPCyL), ha formado parte de la Comisión Interadministerial para el Trío de Eclipses, según ha informado la federación en una nota de prensa, con el objetivo de abordar cuestiones como la movilidad, la prevención, el turismo, la protección civil y el riesgo medioambiental.

La FEMP asegura que este evento supone para muchos municipios, especialmente los situados en zonas de "mayor visibilidad", un acontecimiento "científico, turístico y social de carácter histórico".

El eclipse cruzará la península ibérica desde Galicia hasta Baleares, atravesando las comunidades de Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares.

COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA

Es por ello que, el Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, aprobó vía Real Decreto la creación de esta Comisión de los eclipses, ideada para la coordinación con los gobiernos locales y garantizar la seguridad ciudadana cuando se produzcan dichos fenómenos astronómicos.

En consecuencia, se constituyeron cinco grupos de trabajo centrados en movilidad; prevención, protección civil y gestión de riesgos medioambientales; turismo e impacto económico; salud pública, y divulgación científica.

Como aparece detallado en la nota, el fenómeno astronómico será "el primero de una serie histórica de tres eclipses visibles en España entre 2026 y 2028" y, según la federación, supone un "reto organizativo" que requiere de estos protocolos de seguridad, movilidad y acogida de visitantes.

Además, la federación ha colaborado en la difusión de la web específica habilitada por el Ministerio, 'trioeclipses.es', como canal de referencia para los municipios, y ha trasladado contenidos de interés a diputaciones, cabildos, consells y policías locales a través de su Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consells.