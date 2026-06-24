La FEMP reivindica a los municipios como "socios imprescindibles" para enfrentar retos como la soledad no deseada

La presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, junto a la alcaldesa de Rabat Fatiha El Moudni, durante su encuentro en el CGLU. - FEMP

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha reivindicado este miércoles a los municipios españoles como "socios imprescindibles" para afrontar retos como la soledad no deseada.

Así, ha fijado como objetivo prioritario "que nadie se sienta solo en su propio municipio", durante su intervención en la jornada de clausura del Congreso de la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales que se celebra en Tánger (Marruecos), según ha informado la FEMP en un comunicado.

García-Pelayo ha subrayado que, en un contexto de sociedades cada vez más envejecidas y fragmentadas, los barrios y pueblos son los espacios idóneos para detectar casos faltos de sustento. "Es en nuestros barrios y pueblos donde sabemos quién necesita apoyo y dónde podemos tejer relaciones de cuidado, de convivencia y de solidaridad", ha aseverado, definiendo a los municipios como actores clave en la construcción de las agendas del futuro.

La presidenta de la Federación ha destacado que la organización ha situado la soledad no deseada en el centro de su agenda política. En este sentido, ha recordado el "refuerzo del compromiso" con la Plataforma de Mayores y Pensionistas para impulsar "cuidados centrados en la persona, combatir la soledad y fortalecer las redes comunitarias locales".

Del mismo modo, ha abogado por una mayor presencia de la acción local en los debates internacionales y ha reclamado que se proporcionen a los ayuntamientos las capacidades, herramientas y financiación necesarias para desarrollar estas políticas de proximidad.

PARTICIPACIÓN INTERGENERACIONAL Y DERECHO A LA CIUDAD

Entre las propuestas presentadas por la FEMP, destaca el "refuerzo de los servicios públicos de proximidad" y la promoción de la "participación intergeneracional". García-Pelayo ha apostado por "incorporar" tanto la voz de las personas mayores como la de los jóvenes en las decisiones públicas para construir ciudades "más resilientes" frente al cambio climático, garantizando la accesibilidad, la igualdad territorial y las oportunidades.

Con todo, ha concluido su discurso advirtiendo que los acuerdos globales como el Pacto para el Futuro y la Agenda 2030 solo serán transformadores si se construyen "desde abajo", con los municipios como participantes necesarios.