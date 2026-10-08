Ferraz acusa a la derecha de "difundir un bulo" sobre la posibilidad de incorporar a Begoña Gómez a las listas del PSOE

Archivo - La esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, durante el 41 Congreso Federal del PSOE en el Palacio de Congresos y Exposiciones. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha acusado este jueves a la derecha de "difundir un bulo" sobre la posibilidad de incorporar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a las listas del partido para las elecciones generales del 29 de noviembre, según han informado a Europa Press fuentes socialistas.

Desde Ferraz lamentan que "una vez más" se utilice la figura de Begoña Gómez para la difusión de "un bulo", en esta ocasión sobre la posibilidad de incorporarla a las listas del PSOE para estas elecciones generales.

Precisamente preguntada por esta cuestión en una entrevista en 'RNE', la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha querido mostrar su respaldo a Begoña Gómez lanzando su "máxima empatía, solidaridad y admiración a pesar de esa campaña de acoso tan insoportable que lleva sufriendo tantos años".