Ferraz cierra la puerta a permitir un gobierno de Guardiola en Extremadura: "No va a haber abstención"

Archivo - La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró Soler, durante una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE se niega a favorecer un gobierno de la 'popular' María Guardiola en Extremadura y rechaza por completo que vaya a abstenerse en su investidura si no consiguen llegar a un acuerdo con Vox.

"No va a haber abstención", sentencian fuentes de Ferraz a Europa Press, después de que algunos socialistas extremeños pusieran sobre la mesa esta posibilidad y recuerdan que la propia Guardiola prefiere a Vox y se ha mostrado en contra de colaborar con el PSOE.

Guardiola está decidida a presentarse a la investidura --que debe celebrarse el 3 de marzo a más tardar-- pero aún no cuenta con el apoyo de Vox, que impone condiciones exigentes después de subir varios escaños en las elecciones del pasado 21 de diciembre.

EL ALCALDE DE MÉRIDA PIDIÓ UN ACUERDO

En este contexto, algunos dirigentes del PSOE de Extremadura --como el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna-- se mostraron a favor de facilitar la investidura de Guardiola y dejar fuera de la ecuación a los de Santiago Abascal.

Osuna dijo este miércoles que si fracasa el acuerdo con Vox y no puede ser investida, sería "lógico" que llamase al PSOE para iniciar una negociación y poner fin a la "parálisis institucional" que a su juicio sufre la región. En concreto, se mostró partidario de "algún tupo de acuerdo que pudiera facilitar la gobernabilidad" que incluya tanto la investidura como un acuerdo de presupuestos.

El alcalde de Mérida, que fue portavoz socialista en la campaña del 21D, recordó sin embargo que ya no tiene ninguna responsabilidad orgánica tras la dimisión del candidato Miguel Ángel Gallardo y que ahora el partido lo dirige una gestora presidida por José Luis Quintana.

También en la víspera, Quintana esgrimió que nadie había llamado al PSOE para proponerle una abstención aunque dejó la puerta abierta a una negociación: "Nos puede llamar y nos sentamos", afirmó. Pero este mismo jueves ha sido más tajante al señalar que los socialistas "en absoluto" se plantean abstenerse en la investidura de Guardiola.

Además ha reiterado que nadie en el PP les ha llamado para pedírselo y considera que el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo "no la dejaría bajo ningún concepto".

"VA A SER QUE NO"

En Ferraz descartan que vayan a ser ellos quienes salven un gobierno del PP si las negociaciones con Vox no llegan a término y recuerdan que ha sido decisión de los 'populares' adelantar los comicios tanto en Extremadura como en Aragón y ahora tienen dificultades para formar gobierno. "Va a ser que no", zanjan.

En la misma línea recuerdan que los socialistas se ofrecieron al PP a aprobar los presupuestos autonómicos en ambas regiones y así evitar el adelanto electoral, pero el PP lo rechazó porque esperaban obtener un mejor resultado que les permitiera gobernar sin depender de Vox, algo que finalmente no ocurrió.

GUARDIOLA SIGUE MIRANDO A VOX

En Extremadura el PP ganó un escaño mientras los de Abascal se dispararon con seis parlamentarios más y en Aragón el escenario fue peor para los de Feijóo, que perdieron dos escaños mientras Vox dobló su resultado y se hizo con 14. En ambos casos Vox ha quedado en una posición más fuerte para negociar que antes de las elecciones.

Los socialistas consideran que no les corresponde a ellos ayudar a Guardiola y señalan además que ella sigue mirando a Vox y no quiere un acuerdo a su izquierda. Este mismo jueves la presidenta en funciones dijo que todavía es "factible" un acuerdo con los de Abascal y cerró la puerta a entenderse con el PSOE que va "en dirección contraria a sus políticas", según apuntó.