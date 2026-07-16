Ferraz ve una "cacería obscena" contra Begoña Gómez tras confirmar la Audiencia que abrirá juicio con jurado popular

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, la vicesecretaria general, María Jesús Montero (2d), la secretaria de organización, Rebeca Torró Soler. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE defiende que Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez, "es inocente" y cree que sufre una "cacería política obscena" después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya confirmado que le abrirá juicio oral con jurado popular por varios delitos.

Así, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha hecho hincapié en que la causa se ha ido reduciendo y ahora solo se la acusa de dos presuntos delitos. "Ni cinco ni dos ni ninguno, Begoña Gómez es inocente y lo repetiremos las veces que haga falta", ha enfatizado, tachando la causa de "cacería política obscena" en un mensaje en X, recogido por Europa Press.

Los socialistas consideran que el relato "se sigue desmoronando" porque el proceso comenzó con la acusación a Gómez de cinco delitos y en este momento "solo quedan dos": el de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, después de que la Audiencia archivara otros dos de los que la acusaba el juez instructor Juan Carlos Peinado: apropiación indebida y corrupción en los negocios. Previamente había caido la acusación por intrusismo profesional.

El tribunal también corrige la decisión de Peinado de establecer medidas cautelares al apreciar riesgo de fuga; le devuelve el pasaporte y la exime de la prohibición de viajar al extranjero y de acudir a firmar periódicamente en el juzgado.

"Begoña Gómez es inocente. Esta es una causa política y se inició tras una denuncia falsa de una organización ultraderechista, para acosar y perseguir a la mujer del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno", señalan desde el PSOE.

"Han caído acusaciones que durante meses ocuparon portadas, también la retirada del pasaporte, y la propia Fiscalía sigue solicitando la absolución. Mucho ruido y ninguna prueba", añaden.

Los socialistas defienden a Gómez y recalcan que "ha dado la cara" y ha colaborado con la Justicia acudiendo a todas las citaciones y reprochan que se le impusieran medidas cautelares "desproporcionadas" porque, a su juicio, "nunca ha existido el menor riesgo de fuga".

Reprochan además que esta decisión de la Audiencia de Madrid se haga pública "precisamente el mismo día" en que la justicia europea ha confirmado su "aval" a la Ley de Amnistía. "Cada uno sacará sus conclusiones", apostillan.

Por tanto esperan que "la verdad" termine imponiéndose, se muestran convencidos de que la Justicia demostrará que las acusaciones contra Begoña Gómez "carecen de fundamento" y "pondrá fin a una persecución que nunca debió comenzar".