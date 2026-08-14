Figaredo dice que habló de "cazar" migrantes como sinónimo "de "apresar" y acusa al Gobierno de desviar la atención

Archivo - El diputado de VOX José María Figaredo durante una sesión plenaria, en el Congreso. - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha explicado este viernes que cuando animó a "cazar" a los inmigrantes que entraron ilegalmente en Ceuta "uno por uno" lo hizo como sinónimo de "apresar, detener o aprehender" a estas personas, y ha acusado al Gobierno de querer "desviar la atención" al llevar sus palabras a la Fiscalía. Ha insistido además en la necesidad de "enjuiciar" al presidente Pedro Sánchez por "traición".

Así lo ha dicho en una entrevista a Antena 3, recogida por Europa Press, cuando se le ha preguntado por la decisión del Ministerio de Igualdad de instar a la Fiscalía a investigar si sus palabras son constitutivas de delito.

A la pregunta de si se retracta de aquella afirmación, el diputado de Vox se ha defendido asegurando que "la palabra es indiferente" y que, en todo casó utilizó el verbo "cazar" como una "forma coloquial de hablar" de "detener, apresar o aprehender" a los inmigrantes.

"Yo no dije cazar a seres humanos, lo usé como sinónimo y todo el mundo lo entendió así salvo la izquierda", ha apostillado, antes de acusar al Gobierno de querer "desviar la atención de la realidad" al llevar sus palabras a la Fiscalía.

Desde su punto de vista, la "realidad" es que el de Sánchez es un Gobierno "traidor a los españoles" y por eso hay que activar el artículo 102 de la Constitución para enjuiciar al jefe del Ejecutivo por "traición", al haberse "quedado de brazos" y "abandonado a los ceutíes" pese a los avisos que, según Vox, recibió de que iba a haber una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.

DEVOLVER A TODOS, INCLUIDOS LOS MENORES

De hecho ha denunciado que los refuerzos de Policía y Guardia Civil que se han enviado a Ceuta son insuficientes. "Lo relevante es que hay más agentes protegiendo las vacaciones de Pedro Sánchez que Ceuta y que el presidente usa embarcaciones de la Guardia Civil para bucear. Es todo una puta vergüenza. Hay que enjuiciarles y sentarles en el banquillo", ha soltado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que todavía no está claro cuántas personas han entrado ilegalmente y ha denunciado que, pese a la disposición de Marruecos a recibirles, no se les ha devuelto "ipso facto".

Desde su punto de vista, la ley no impide esa devolución, incluida la de los menores. "La legalidad y la seguridad de los menores está perfectamente garantizada, la ley prevé devolverlos a países considerados seguros", ha argumentando, remarcando que, según la Comisión Europea, Marruecos cuenta con un sistema de tutela que se considera "seguro".

EXPLICAR A ISRAEL QUE CEUTA Y MELILLA SON ESPAÑOLAS

En este contexto, ha vuelto a quejarse de que en lugar de devolver a todos los niños y adolescentes que han cruzado solos a Ceuta al país magrebí el Gobierno quiera repartirlos por las distintas comunidades autónomas.

Preguntado sobre las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en las que se refería a Ceuta y Melilla como "enclaves coloniales", Figaredo ha indicado que lo que hay que hacer es "ir a todos esos países" que dicen que las plazas españolas del Norte de África son un enclave colonial "y hablar con ellos" para explicarles que pertenecen a España. "Vox, cada vez que ha tenido la oportunidad, ha hablado con sus aliados internacionales para que modifiquen su posición", ha añadido.