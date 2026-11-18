El diputado de Vox José María Figaredo atiende a los medios de comunicación, a 30 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Economía, Energía y Desregulación de Vox, José María Figaredo, ha insistido este miércoles en denunciar "trampas" del Gobierno de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, de las que se desconoce su "magnitud y éxito" por lo que ha pedido "prudencia" en dar por hecho el resultado.

"Hay empadronamientos de personas fruto de una alteración del censo promovida por el Gobierno. Entonces, van a intentar hacer trampas y la duda es la magnitud y el éxito que puedan conseguir", ha apuntado Figaredo en una entrevista de 'Radio Libertad', recogida por Europa Press.

En consecuencia, el dirigente de Vox ha llamado a la "prudencia" respecto a la cuál va a ser el resultado electoral porque, según ha dicho, la prioridad es que haya un nuevo Ejecutivo "a salvo de las trampas".

No es la primera ocasión en la que Figaredo ha acusado al Gobierno de querer ampliar el censo electoral, ya que su partido viene denunciándolo desde hace tiempo acusando al Ejecutivo de utilizar la llamada 'ley de nietos' --que prevé dar la nacionalidad a los descendientes del franquismo-- para alterar el censo.

No obstante, el Tribunal Supremo ha limitado las nacionalizaciones y la posibilidad de votar a unos 163.000 que habían sido nacionalizados inicialmente y que no han podido acreditar ser descendientes de españoles huidos de la dictadura.

MEDIDAS DE DESREGULACIÓN

Preguntado por las medidas económicas que tomaría su formación si accede al Gobierno tras el 29 de noviembre, Figaredo ha citado como "medidas sencillas" la "ventanilla única" nacional, la declaración responsable para proyectos industriales y el "silencio administrativo positivo" en la concesión de licencias.

Este último se aplicaría a los procedimientos de los que dependan "acciones productivas", como la vivienda, las recalificaciones o las declaraciones de impacto ambiental.

Además, en materia de energía, Figaredo ha defendido "prolongar la vida útil de todas las centrales nucleares" en España y estudiar nuevos reactores de menor tamaño para incluir en el parque nuclear nacional para "incrementar la independencia energética" del país.