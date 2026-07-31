Figaredo (VOX) pide activar al Ejército en Ceuta, "cazar" a los migrantes y devolverlos a Marruecos: "son invasores"

Archivo - El portavoz adjunto de VOX en el Congreso, José María Figaredo, atiende a medios durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 21 de febrero de 2023, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, ha exclamado hoy que "el Gobierno de Sánchez supone una brecha para la seguridad de Europa" y le acusa de permitir una crisis migratoria que, en su opinión, es "el principio de la caída de Europa". Por ello, ha pedido "cazarlos" a todos y devolverlos a Marruecos.

Así se ha pronunciado el dirigente de la formación liderada por Santiago Abascal durante una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha reclamado que se olviden de una vez de los "tecnicismos".

"Lo que hay que hacer es meter al Ejército, cogerlos a todos y devolverlos al sitio del que han venido", ha valorado el diputado de Vox, que en otro momento de la entrevista ha señalado que hay que "cazarlos a todos, uno por uno" porque según ha sostenido, "son invasores".

Asimismo, Figaredo ha recalcado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su juicio, "es un traidor a los españoles y a Europa" y alega que "si se permite entrar a estos invasores a través de la frontera española, pasado mañana están en el resto de Europa".