El Consejo de Ministros aprueba un decreto sobre vivienda y otro de medidas energéticas

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante el acto de la firma del acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, en la sede- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha terminado con acuerdo entre los dos socios de Gobierno, PSOE y Sumar, que finalmente han aprobado dos reales decretos distintos, uno para las medidas de vivienda que reclamaban los de Yolanda Díaz y otro para el resto de medidas para bajar los precios de la energía.

Tras las presiones de Sumar, que se negó a dar comienzo al Consejo y retrasó su inicio más de dos horas hasta las 11.40, los socios han acordado firmar dos reales decretos distintos según trasladan a Europa Press fuentes de la coalición.

En el primero de ellos estarán incluidas medidas como la rebaja del 10% del impuesto a los combustibles, reducción de tributos a la electricidad y otras medidas como la ampliación del bono social eléctrico.

En esta norma también se incluye un mecanismo de control para evitar márgenes injustificados en el suministro de combustible a través de la CNMC, y se habilitará al Consejo de Ministros para establecer límites a dichos márgenes. Además, se incorpora la prohibición de suministros energéticos, ambas exigencias de Sumar, según precisan fuentes de esta formación.

El segundo, recoge las iniciativas relativas a la vivienda que venía exigiendo Sumar, entre las que se encuentran la prórroga automática por dos años de los 600.000 alquileres que decaen este año.

Desde Sumar trasladan a Europa Press su satisfacción por haber incluido varias medidas que demandaban, en especial el control de los márgenes empresariales y la prórroga de alquileres, habida cuenta que esta mañana lo que había encima de la mesa antes de la celebración del Consejo era un mero decreto de rebaja fiscales "Ahora el panorama es muy distinto", celebran.

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha pronunciando en redes sociales para reivindicar que han conseguido un acuerdo en el Consejo para "ampliar el escudo social incorporando la prórroga de los alquileres y el control a los márgenes empresariales".

"Además de las ayudas para paliar los efectos de la guerra injusta e inmoral, entra en vigor desde ya la protección a los inquilinos y el bloqueo a la especulación con los márgenes de precios", ha apostillado.