La fiscal general del Estado apela a combinar "legalidad" y "humanidad" en Ceuta porque "no están reñidos"

Archivo - La fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha llamado a afrontar la crisis migratoria en Ceuta preservando "el principio de legalidad", algo que "no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas".

Peramato ha comenzado su discurso de la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo también trasladando "un mensaje de reconocimiento y solidaridad a la ciudadanía de Ceuta, que ha afrontado y continúa haciendo frente a situaciones especialmente complejas con serenidad, responsabilidad y con cercanía a las personas migrantes en condiciones de especial vulnerabilidad".

"Por ello quiero recordar la necesidad de preservar el principio de legalidad y la necesidad del retorno a una situación de plena seguridad y normalidad, lo que no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas", ha añadido.

También ha expresado su "reconocimiento a las instituciones, entidades, organizaciones sociales y personas voluntarias que, con profesionalidad, humanidad y entrega, contribuyen cada día a dar respuesta a estas difíciles circunstancias".

Ante ello, ha destacado "de manera especial" la labor de los fiscales en la ciudad autónoma, "cuya dedicación y compromiso resultan esenciales para garantizar la defensa de la legalidad y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas afectadas", en concreto "de los niños, niñas y adolescentes, especialmente vulnerables en contextos como el actual".

Es por esto que la fiscal general ha reivindicado que la protección de la infancia "constituye una de las responsabilidades más sensibles y exigentes del Ministerio Fiscal", y ha señalado que pudo comprobar en su visita a Ceuta el pasado 27 de agosto "el extraordinario esfuerzo, sensibilidad y profesionalidad con que los fiscales desempeñan esta tarea".

En este contexto, Peramato ha recordado que para reforzar la capacidad de respuesta de la Fiscalía de Ceuta ante la crisis migratoria ha acordado enviar a tres fiscales de la península a la ciudad autónoma, medida que se hará efectiva "en próximas fechas".