La fiscal general del Estado se reunirá este jueves con Vivas en una visita a Ceuta y acudirá a un centro de menores

Archivo - La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, interviene durante su toma posesión como Fiscal General del Estado, en la Fiscalía General del Estado, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, se reunirá con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, este jueves a las 11.30 horas en el Palacio de la Asamblea de la ciudad autónoma y visitará un centro de menores tras la llegada de decenas de miles de migrantes el pasado 30 de julio.

Según ha informado la Fiscalía General del Estado (FGE), Peramato visitará Ceuta este jueves junto a la fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago y la fiscal de Sala Coordinadora de Menores de la FGE, Teresa Gisbert.

A las 10.00 horas se reunirán con el equipo de fiscales del Área de Ceuta en el Palacio de Justicia de la ciudad y, a las 11.30 horas, se trasladarán al Palacio de la Asamblea para reunirse con el presidente Vivas.

Además, Peramato se reunirá se reunirá con el delegado del Gobierno de la ciudad autónoma, Miguel Angel Pérez Triano, a las 12.30 horas. Esa misma tarde, la delegación visitará un centro de menores.

Esta visita tiene lugar pocos días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) adoptara dos nuevos acuerdos para reforzar la justicia en Ceuta con un calendario de doble guardia de jueces y con la oferta de una comisión de servicio con la que reforzar la plaza judicial, que, entre otros, lleva los casos de violencia sobre la mujer.

Según informó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), estas nuevas medidas se plantean tras la carta remitida este lunes por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, al secretario general del CGPJ, Miguel Hernández, en la que el Gobierno urgía al Poder Judical a reforzar los tribunales ceutís tras la entrada masiva de inmigrantes de los pasados 30 y 31 de julio. A dicho documento se le ha dado "inmediato traslado" a la Comisión Permanente del CGPJ.

Por un lado, el TSJA acordó establecer un calendario para que siempre haya dos jueves de guardia en el partido judicial de la ciudad autónoma "hasta que la situación se normalice". Esta medida se ampara en el artículo 47 del Reglamento de Aspectos Accesiorios de Actuaciones Judiciales.