Los fiscales exigen test serológicos a Delgado tras conocer que el CGPJ los contempla para los jueces

Los funcionarios y secretarios judiciales critican que la semana que viene comienzan a reincorporarse y no les han hecho las pruebas

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Fiscales (AF) ha reclamado este jueves por carta a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que realice las gestiones necesarias ante el Ministerio de Justicia para que se realicen pruebas serológicas a los fiscales antes de que se reincorporen al trabajo tras el estado de alarma, al igual que se hará con los jueces.

Esta reivindicación llega después de que se haya conocido que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordará este jueves en su Comisión Permanente una modificación parcial del contrato con la compañía médica que realiza los reconocimientos anuales a los más de 5.400 jueces en activo en toda España, lo que permitirá hacerles la prueba serológica de inmunoglobulinas IgG-IgM que detecta si han generado anticuerpos frente al Covid-19.

En una misiva con fecha de este mismo jueves a la que ha tenido acceso Europa Press, desde la AF solicitan tal y como ya hicieron en el marco de sus propuestas del día 14 de abril, la realización de esos test serológicos de inmunoglobulinas con el objetivo de que "la reincorporación al servicio público se realice en condiciones de seguridad, manteniendo activa la vigilancia de la salud de la Carrera Fiscal, del mismo modo que ha acordado hacer el CGPJ con jueces y magistrados".

La portavoz de la AF, Cristina Dexeus, ha señalado que de esta manera se evitarían contagios de personal y usuarios de la Administración de Justicia, y ha añadido que lo lógico es que esas pruebas se realicen a todos los colectivos que diariamente prestan servicio en juzgados.

Por su parte, desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han emitido un comunicado en el que muestran su "sorpresa y preocupación" porque tras conocer que a los jueces se les hará pruebas, ni la Fiscalía General del Estado ni el Ministerio de Justicia "han mostrado intención alguna de realizar pruebas de este cariz" a los fiscales.

Desde su punto de vista, resulta "discriminatorio" para los integrantes de la carrera fiscal y demás miembros del personal de la Administración de Justicia porque todos están igualmente expuestos a la pandemia del Covid 19.

La UPF señala al hilo, que para evitar este tipo de situaciones es necesaria una autonomía presupuestaria para el Ministerio Fiscal, y lamentan que esta propuesta haya sido "ignorada y desatendida por parte de los diferentes Gobiernos de la nación".

NO HABRÁ TEST PORQUE SON LA FOTOGRAFÍA DE UN MOMENTO

Así, instan a la FGE y a Justicia a que informen de manera "inmediata" sobre las medidas que se van a tomar para proteger la salud de los miembros de la Carrera Fiscal cuando se proceda a la reanudación de la actividad jurisdiccional. Y subrayan que la vuelta debe hacerse en condiciones de seguridad y salubridad para todos.

Desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (UPIF) consideran que el hecho de hacer test, en sí mismo, no soluciona nada, y apunta que de realizarse deben ir acompañados de otras medidas de protección. "Lo importantes son las mascarillas y los guantes", ha resaltado.

Además, fuentes de esta asociación han señalado que en una reunión telemática mantenida este jueves con el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, les ha trasladado que no se harán estos test porque ofrecería la fotografía de un momento y porque no está demostrada la imposibilidad de que se produzca un nuevo contagio a pesar de haber sufrido la enfermedad con anterioridad.

LOS TEST, RECLAMACIÓN DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA

Por su parte, los funcionarios de la Administración de Justicia y letrados de la Administración de Justicia también consideran que es necesario que se realicen esos test serólogicos para saber quiénes se podrán reincorporar a los puestos de trabajo y quiénes deberán continuar en casa.

La realización de los test es una reclamación que los sindicatos y asociaciones de estos colectivos han trasladado al Ministerio de Justicia desde el inicio de la crisis sanitaria. Consideran que de cara a la reincorporación del personal de la Administración de Justicia de forma gradual a partir de la semana que viene es "más que necesario" la práctica de estas pruebas.

Si bien, lamentan que el Ministerio que dirige Juan Carlos Campo haya comunicado que, siguiendo las pautas marcadas por el Ministerio de Sanidad, no se realizará ningún test serológico a ningún trabajado de la Administración de Justicia.

Así lo ha manifestado el presidente del Consejo Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLJ), Rafael Lara, en declaraciones a Europa Press, quien ha subrayado que el Ministerio ha sostenido en todo momento que "no está previsto" la realización de test. También, el secretario General del Sector de Administración de Justicia de CCOO, Luis Calero, que ha destacado, además, que el Ministerio les ha admitido que la noticia del CGPJ les ha "sorprendido".

PERSONAL CON POCO RIESGO DE CONTAGIO

Para el vicesecretario general del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), José Luis Fernández Alaya, es "curioso" que a los jueces, "que están teletrabajando", sí se les vaya a hacer los test serológicos y que a los funcionarios y secretarios judiciales que van a empezar "escalonadamente" a acudir a los juzgados y tribunales no porque "no nos consideran como personal de riesgo".

Es más, el representante de STAJ lamenta que en las pautas que está preparando el Ministerio para la desescalada se contemple que la "mayoría" de las actividades desarrolladas en la Administración de Justicia son de "baja probabilidad de exposición al contagio" y que, por tanto, "no es necesario" el uso de equipos de protección individual para los trabajadores que no están en "atención directa al público" o con más de dos metros de distancia.

Según Fernández Alaya, esto podría significar que el departamento que dirige Campo no tiene la capacidad para distribuir mascarillas a todos los trabajadores. Por ello, no entiende "por qué el Ministerio no hace algo parecido" al CGPJ.

La portavoz de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), Lidia Urrea, ha subrayado que la diferencia está en que el órgano de gobierno de los jueces "paga los test con sus fondos" y que Justicia entiende que "sanitariamente no son precisos" porque Sanidad "no los exige para reanudar las actividades".

Asimismo, Urrea también ha destacado que el Ministerio "no sabe si podrá" asegurar "mascarillas y guantes" para todo el personal de la Administración de Justicia, por lo que duda que pueda garantizar las pruebas. En este sentido, recuerda que desde el primer momento la UPSJ reclamó equipos de protección "especiales" para entradas y registros, visitas a centros hospitalarios, residencias de ancianos, levantamientos de cadáveres y que les fueron denegados.

DESIGUALDAD ENTRE JUECES Y FUNCIONARIOS

Por último, desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ), su portavoz, Marta Urbano, afirma que también le ha "sorprendido" que el órgano de gobierno de los jueces se "desmarque de lo que dice el Ministerio y Sanidad".

En su opinión, que a los jueces se les haga la prueba serológica genera "desigualdad" y "malestar", ya que "son los únicos que no han ido a trabajar estos días". Así, ha explicado que Justicia sigue las pautas de Sanidad en cuanto a la determinación de grupos de riesgo alto y que ni jueces ni funcionarios se encuentran en él.

Por ello entiende que a los primeros que habría que hacer los test es a los sanitarios por su alta exposición al riesgo. "No somos más que nadie ni merecemos un trato especial", ha concluido, al mismo tiempo que ha reclamado que se garantice los medios para prevenir el riesgo de contagio, así como mantener el teletrabajo, para "prestar el servicio con absoluta seguridad".