La Fiscalía analiza la petición del Gobierno de investigar a redes sociales por difusión de pornografía infantil

Archivo - Fachada de la sede de la Fiscalía General del Estado, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía aborda este martes la petición del Gobierno para que investigue si las redes sociales X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo delitos por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus herramientas de Inteligencia Artificial.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Fiscalía General del Estado, que ha reunido a la Junta de Fiscales para analizar la comunicación del Gobierno para promover acciones en defensa del interés público y los derechos de los menores en el entorno digital.

El Gobierno puede solicitar a la fiscal general del Estado, según establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que "promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público".

La fiscal general, Teresa Peramato, tiene que oír a la Junta de Fiscales, resolver sobre la solicitud y comunicar su postura al Gobierno de forma razonada.

CONTRA "LA IMPUNIDAD DE LOS GIGANTES"

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, avanzó la semana pasada que invocaría esa posibilidad porque "la impunidad de los gigantes debe acabar".

"Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas", argumentó en X el jefe del Ejecutivo, para quien "el Estado no lo puede permitir".

Al hilo, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, subrayó que la decisión supone dar "un paso más para garantizar los derechos de la infancia en redes sociales".

"En enero, solicitamos a Fiscalía que investigase si X había cometido delitos de pornografía infantil, hoy activamos en Consejo de Ministros el artículo 8 del Estatuto del Ministerio Fiscal para investigar a las grandes plataformas", escribió Rego en redes sociales.