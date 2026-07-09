La Fiscalía confirma su petición de absolución para Begoña Gómez, su asesora y el empresario Barrabés al no ver delito

Archivo - Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a un acto público, a 7 de octubre de 2023, en Granada (Andalucía, España). - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Madrid ha oficializado ante el juez Juan Carlos Peinado su solicitud para la absolución de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como de su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, al considerar que no cometieron ningún delito.

En su escrito de conclusiones dirigido al juez, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal pide que "procede la libre absolución de los acusados" porque "los hechos narrados no son constitutivos de infracción penal".

Desde el Ministerio Público han pedido reiteradamente al juez instructor del 'caso Begoña Gómez' que archive la causa y ya avanzó hace meses que reclamaría la absolución de los tres acusados.

Peinado acordó el pasado junio abrir juicio oral con jurado popular a Gómez, Álvarez y Barrabés. Además, a las dos primeras decidió retirarles el pasaporte, prohibirles salir de España y obligarlas a firmar cada quince días en sede judicial "durante el tiempo que dure la tramitación de esta causa y hasta que sea dictada una resolución firme".

El juez instructor atribuye a Gómez y su asesora presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, mientras que a Barrabés le atribuye los dos primeros, sin imponerle medidas cautelares.

Por su parte, las acusaciones populares que lidera Hazte Oír reclaman 24 años de prisión para la esposa de Sánchez, 22 para la asesora y seis para Barrabés.