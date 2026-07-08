El juez Peinado, sobre el pasaporte de Begoña Gómez: "No sería la primera ocasión" que un líder europeo "se fuga"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, durante la imposición de condecoraciones con ocasión del X aniversario de la Proclamación de Su Majestad el Rey, en el Palacio Real, a 19 de junio de 2024, en Madrid (España).- Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El juez instructor del 'caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado, ha replicado a la petición de la esposa del presidente del Gobierno para que se le devuelva el pasaporte que "no sería la primera ocasión en la que un presidente del Gobierno de un Estado miembro de la Unión Europea se fuga ante un procedimiento de una trama de corrupción".

Así lo ha expresado Peinado en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que "se reafirma y reitera" en el auto por el que envió a juicio con jurado popular a Gómez por cuatro presuntos delitos y le impuso otras dos medidas cautelares más: prohibición de salir de España y firmas quincenales en sede judicial.

El juez responde así después de que el abogado de Gómez presentara ante la Audiencia Provincial Madrid un recurso de queja para que anule las medidas cautelares acordadas sobre ella y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, también acusada de los mismos presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

"No sería la primera ocasión en la que un presidente del Gobierno de un Estado miembro de la Unión Europea, de un país mediterráneo (Italia), se fuga ante un procedimiento de una trama de corrupción a un país del continente africano (Túnez), quien sin duda dispondría de toda la escolta oportuna", asegura en su escrito el juez, en posible alusión al que fue primer ministro socialista italiano Bettino Craxi, que se marchó a ese país años después de dejar el cargo.

Peinado, que entiende que "no justifica la estimación" del recurso de queja, también se refiere a las críticas de la defensa de Gómez por sugerir en aquel auto que policías podrían favorecer que eludiera la justicia si recibían esa orden, negando que sus palabras fueran ofensivas y afirmando que en su resolución "no se dice que sea probable, o previsible, siendo una mera hipótesis".

"En modo alguno se ha tratado de ofender o menospreciar la labor de esos funcionarios, que quien por razones de distinta índole, por su experiencia profesional, con quien ha venido compartiendo muchos años de actividad profesional, generalmente, y casi en su totalidad, de forma ejemplar", indica.

ACUSA AL ABOGADO DE TERGIVERSAR SUS PALABRAS

Añade que "conoce la labor" de la Policía, que "careciendo de los medios idóneos para llevar a cabo su trabajo lo realizan de forma abnegada, no poniendo en duda su profesionalidad ejemplar".

"Pero lo que se trata con el contenido de lo expresado en el auto, es que ante la situación de la acusada recurrente, similar a la de todos los ciudadanos que tiene sobre ellos el estigma de una posible pena privativa de libertad, el repertorio de las resoluciones de todos los órganos de la jurisdicción penal es la adopción de este tipo de medidas cautelares, incluso en algunos casos, con la posible pena menos grave, la de prisión preventiva", argumenta.

Según el instructor, "si en el colectivo de los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado no existiera la posibilidad de que haya de elementos individuales que no cumplen adecuadamente con sus obligaciones, carecería de sentido la existencia de la Unidad de Asuntos Internos, creada precisamente por este motivo, y cuya existencia permanece y no se contempla su disolución".

A ello agrega que en la Audiencia Nacional han sido "varios los casos, y algunos continúan", en los que se han investigado o se investigan conductas de miembros de la Policía Nacional y que "han concluido con sentencias condenatorias".

"Esa es la razón y no otra que trata de justificar el razonamiento, que tergiversadamente pretende el letrado recurrente dejar vacía de contenido", concluye.

Peinado firmó su respuesta el pasado 30 de junio, antes de marcharse de vacaciones, motivo por el cual fue un juez sustituto quien decidió autorizar a Begoña Gómez para que pueda viajar esta semana a la graduación de su hija a Londres (Reino Unido), pero no a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) junto a Sánchez.