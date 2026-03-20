La Fiscalía Europea investiga presunto fraude de fondos destinados al mantenimiento de la vía en Adamuz

Archivo - Varios operarios durante las obras de reparación de las vías en Adamuz, a 30 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). - Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Europea ha anunciado este viernes que ha abierto una investigación por posible fraude de fondos comunitarios destinados al mantenimiento del tramo de vía férrea próximo a Adamuz (Córdoba), donde ocurrió el accidente el pasado 18 de enero en el que murieron 46 personas.

Según ha precisado el órgano europeo, se trata del tramo cercano al kilómetro 318,7 en la línea de alta velocidad (AVE) que conecta Madrid y Sevilla.

La Fiscalía Europea se encarga de investigar, enjuiciar y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.