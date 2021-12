La Fiscalía no ve motivos para prohibir el homenaje a Parot y otros dos etarras previsto para Nochevieja en Mondragón

Miles de personas secundan en San Sebastián la marcha de Sare por los presos de ETA con apoyo independentistas catalanes - Nagore Iraola - Europa Press - Archivo

Insiste en que en estos momentos no hay constancia de que se haya cometido delito alguno

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) no ve motivos para prohibir el homenaje a los etarras Henri Parot, José Manuel Pagoaga Gallastegui, alias 'Peixoto', y Eugenio Barrutiabengoa, 'Arbe', que SARE --movimiento de apoyo a los presos de ETA-- ha convocado para este viernes en la localidad guipuzcoana de Mondragón, argumentando que aún no se ha cometido delito alguno.

Según fuentes fiscales, el Ministerio Público ha emitido el mismo dictamen que dio a conocer el miércoles sobre otro acto de apoyo a presos etarras convocado por SARE para Nochevieja en Pamplona, cuando expuso que no había motivo para prohibirlo porque en estos momentos no hay constancia mínima de la comisión de un ilícito penal.

En este sentido, las mismas fuentes recordaron que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que el dolo específico en el delito de enaltecimiento del terrorismo debe implicar la creación de un riesgo a secundar eventuales acciones terroristas.

No obstante, avanzaron que el Ministerio Fiscal solicitará que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado adopten medidas de vigilancia para comprobar si durante el transcurso de estas concentraciones se acaba incurriendo en algún delito.

La Fiscalía, conforme a las citadas fuentes, se ha pronunciado de la misma forma respecto al acto convocado por ETXERAT y apoyado por SARE para Nochevieja en la Plaza Sabero Altuve de Mondragon, así como sobre los que este último movimiento vaya a celebrar en dicha localidad en tal fecha, incluido el homenaje a Parot.

También se ha posicionado igual respecto al acto convocado para el día 8 de enero en Bilbao por SARE, al reunir las mismas características que los otros y ser aplicables los mismos fundamentos jurídicos.

DENUNCIA DE LAS VÍCTIMAS

El Ministerio Público se ha manifestado así sobre los escritos enviados a la Audiencia Nacional por la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) y Dignidad y Justicia pidiendo que prohíba el homenaje a Parot por considerar que podría ser constitutivo de delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.

Dignidad y Justicia recordó que Parot es un "sanguinario terrorista" que acumula hasta 26 condenas por su participación en 39 asesinatos, incluido el del teniente coronel de Infantería Guillermo Tévar Saco, asesinado en Madrid el 7 de mayo de 1981 mediante la colocación de una bomba lapa en su vehículo, cuyo hijo firma la denuncia.

Respecto a Gallastegui y Barrutiabengoa, recalcó que el primero "es conocido como 'El Cajero' por llevar las cuentas y finanzas de la organización terrorista ETA y por participar en el asesinato del guardia civil Aurelio Prieto", mientras que el segundo "es un etarra huido a Venezuela, donde comparte refugio con el etarra Ignacio de Juana Chaos".

Vox y la Fundación Villacisneros, por su parte, han remitido escritos a la Subdelegación de Gobierno en Guipúzcoa y a la Delegación de Gobierno en Navarra, respectivamente, solicitando también la cancelación de los actos programados en esos territorios para este viernes.

A LA ESPERA DE LO QUE RESUELVA EL JUEZ

APAVT pidió asimismo a los Juzgados Centrales de Instrucción que prohibieran las concentraciones de apoyo a presos de ETA convocadas por SARE para Nochevieja en Pamplona y para el 8 de enero en Bilbao.

El PP, por otro lado, ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el recibimiento organizado el pasado 23 de diciembre en Pamplona al etarra Ignacio Etxeberría Martín, alias 'Mortadelo' y ha reclamado igualmente que se actúe para impedir el homenaje a Parot.

Los escritos de APAVT y Dignidad y Justicia han caído en manos del Juzgado Central de Instrucción Número 4 que dirige José Luis Calama, el cual, una vez recibidos los informes del Ministerio Fiscal, se espera que decida si prohíbe o no los distintos actos.