La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a la semilibertad de la exdirigente de ETA 'Anboto'

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha presentado un informe al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria en el que manifiesta su oposición a la concesión del régimen de semilibertad para la exdirigente de ETA María Soledad Iparraguirre Guenechea, alias 'Anboto', y ha apuntado a la "conversión encubierta" de su actual situación penitenciaria a un tercer grado.

El fiscal de Vigilancia Penitenciaria de la AN, Carlos García-Berro, apunta a un "uso indebido" del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que establece los parámetros de la flexibilización del cumplimiento de las condenas de cárcel, según ha informado el Ministerio Público en una nota de prensa.

El mencionado artículo "no puede funcionar" para otorgar un "tercer grado anticipado por vía reglamentaria", argumenta el representante del Ministerio Fiscal, que recuerda que tampoco puede habilitar "actividades ordinarias de reinserción social externas", sino que debe funcionar como "mecanismo excepcional y puntual para actividades concretas" e "incompatibles" con el régimen penitenciario ordinario.

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