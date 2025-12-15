Fiscalía pide al Supremo que prohíba salir del país a un excargo de Acciona por los amaños de obra del 'caso Koldo'

Manuel José García Alconchel, exdirectivo de la zona sur de Acciona Construcción España a su llegada al Tribunal Supremo - ALBERTO ORTEGA - EUROPA PRESS

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo que investiga el 'caso Koldo' que aplique una serie de medidas cautelares a Manuel José García Alconchel, quien fuera director de la zona sur de Acciona Construcción España. En concreto, ha reclamado que le retire el pasaporte, que le prohíba salir del país y que le obligue a comparecer cada quince días en sede judicial.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el jefe de esta Fiscalía Especializada, Alejandro Luzón, ha planteado su solicitud al instructor Leopoldo Puente en una vista que se ha celebrado este lunes, después de que García Alconchel compareciera como investigado en el marco de la causa en la que se indaga en una presunta trama de amaños en licitaciones de obra pública a cambio de mordidas.

La solicitud del Ministerio Público tiene lugar después de que el pasado 3 de diciembre el instructor acordara aplicar las mismas medidas cautelares a otros dos exdirectivos de la constructora: Justo Vicente Pelegrini, quien fuera director de Construcción de Acciona para España, y a Tomás Olarte, exdirector de la zona norte de la compañía.

LA UCO DESTACA QUE FIRMÓ DOCUMENTOS SUSCRITOS POR SERVINABAR

Cabe recordar que el magistrado citó a comparecer a dichos excargos a raíz de los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre varias obras adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Acciona con Servinabar, mercantil que se sitúa en el epicentro de la presunta trama integrada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García.

La Guardia Civil llamó la atención en su informe sobre el acuerdo marco que firmaron Acciona y Servinabar en 2015, a los pocos días de constituirse esta última, para "explorar futuras oportunidades de negocio" y por el que la segunda mercantil se llevaría un 2%.

En el caso de García Alconchel, los agentes avisaron al instructor de que figura como firmante de los Memorándum de Entendimiento (MoE) que fueron suscribiendo Acciona y Servinabar al hilo de las mencionadas adjudicaciones. Y señalaron a su vez que aparecía también relacionado con la obra para el puerto de Kenitra (Marruecos) a la que optaba Acciona.

Según el informe, Cerdán se incorporó 'in extremis' a un viaje oficial que hicieron el ex ministro José Luis Ábalos y su entonces asesor Koldo García en 2019 en el marco de una delegación del Ministerio de Transportes a fin de intervenir en ese asunto.

Según las fuentes consultadas, García Alconchel ha negado este lunes ante el instructor cualquier irregularidad en los contratos de obra en los que participó, al tiempo que ha asegurado que no conoce al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Asimismo, ha manifestado que la comisión del 2% era la habitual en el sector por los servicios prestados. Y ha destacado que cuando firmó el memorándum, Servinabar ya trabajaba con la constructora, por lo que no tuco que hacer jinguna verificación adicional.