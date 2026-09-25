La Fiscalía refuerza la justicia en Ceuta con tres fiscales ante las "necesidades" tras la entrada masiva de migrates

Varios migrantes recogen comida y bebida de Cruz Roja en la playa del Trampolín, a 23 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha destinado a tres fiscales a Ceuta para hacer frente a "las necesidades" provocadas por "la situación excepcional" de la ciudad tras la entrada masiva de personas desde Marruecos de los días 30 y 31 de julio.

"El refuerzo responde a las necesidades planteadas después de la entrada masiva de personas migrantes, entre ellas un número significativo de niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados", ha detallado la FGE en una nota de prensa este viernes.

Con la incorporación de estos tres fiscales en la Fiscalía de Área de la ciudad autónoma, que provienen de fiscalías de Andalucía, Cataluña y Canarias, son once los operativos disponibles.

Los tres fiscales fueron designados por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, en un decreto firmado el pasado 15 de septiembre y el refuerzo está previsto que se mantenga hasta el 31 de diciembre, fecha en la que "se valorará si subsisten las circunstancias que justifiquen su prórroga".

La FGE precisa que tras la entrada masiva de migrantes, la Fiscalía de Ceuta "ha experimentado un importante incremento en el volumen de trabajo, especialmente en el ámbito de la protección de menores, con un aumento de la tramitación de expedientes de determinación de edad y sus correspondientes audiencias a los niños, niñas y adolescentes no acompañados". Además, el servicio de guardia ha sufrido un incremento importante de actuaciones, añade.

En esta misma nota, la Fiscalía General del Estado recuerda que este refuerzo ya fue adelantado por Peramato durante su vista a Ceuta el pasado 27 de agosto, en la que mantuvo reuniones con equipo de fiscales del Área de Ceuta, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.

Peramato acudió a dicha visita acompañada de la fiscal de Sala Coordinadora de Menores de la Fiscalía General del Estado, Teresa Gisbert, y de la Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, y visitó el centro de menores Nave Victoria, en el que se encuentran acogidas casi 300 niñas que entraron en la ciudad autónoma el 30 y el 31 de julio.