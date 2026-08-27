La Fiscalía registra durante la crisis de Ceuta 16 agresiones sexuales con 17 víctimas, la mayoría menores

Archivo - La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, comparece ante la Comisión de Justicia, a 19 de junio de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía General del Estado ha registrado 16 agresiones sexuales con 17 víctimas, la mayoría menores de edad, en Ceuta durante la crisis migratoria derivada de la entrada masiva de personas en la ciudad autónoma procedentes de Marruecos los pasados días 30 y 31 de julio.

Así lo ha expuesto la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, en declaraciones a los periodistas desde Ceuta, donde ha viajado para reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, así como con el equipo de fiscales del área, y para visitar un centro de menores.

"Lo que nos ha comentado la fiscal jefe (de Ceuta) es que se ha producido, verdaderamente, un incremento de algunas categorías delictivas. En el último informe que hemos recibido se habían registrado 16 agresiones sexuales con 17 víctimas, 16 de ellas mujeres, la mayoría menores de edad", ha indicado Peramato.

Ello demuestra, según la fiscal general, la "especial vulnerabilidad" de las menores migrantes en el contexto de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma.

AUMENTO DE LOS ROBOS

Peramato ha explicado que también se ha registrado "un incremento en los delitos contra el patrimonio", esto es, robos, así como "delitos de atentado y resistencia a los agentes de la autoridad".

A renglón seguido, ha reconocido que la situación es "traumática", por lo que se ha solidarizado tanto con la población ceutí como con los migrantes que cruzaron desde Marruecos y ha querido poner en valor el trabajo de la Fiscalía de Ceuta.

Además, ha indicado que la Fiscalía General del Estado está al tanto de la situación en la ciudad autónoma a través de un equipo liderado por la Secretaría Técnica, que "recibe diariamente toda la información relacionada" con la ciudad autónoma.

"Estamos trabajando conjuntamente con la Fiscalía de Área para actuar conjuntamente, pero tienen que tener en cuenta que las funciones de la Fiscalía son muy limitadas. Las funciones están limitadas a la protección de los menores y la vigilancia de las medidas que puedan adoptar las instituciones que puedan afectar a los menores", ha reconocido.

LAS INQUIETUDES DE LOS FISCALES

Peramato también ha trasladado el contenido de la reunión que ha mantenido con los fiscales y los demás miembros del Ministerio Fiscal, quienes le han transmitido "sus inquietudes".

Así, se ha mostrado esperanzada de que se agilicen los trámites para la incorporación de un refuerzo de tres fiscales a los nueve ya existentes, y de que haya "gente interesada en venir", especialmente después de algunos de los alicientes que, ha dicho, ha impulsado el Ministerio de Justicia, como un complemento salarial añadido al sueldo debido al traslado y la subvención del recurso habitacional.

"Creo que conseguiremos que haya tres personas que quieran venir hasta el 31 de octubre, sin perjuicio de que se pueda prorrogar" si es necesario, ha subrayado.

La fiscal general ha "palpado" una "situación muy compleja" en Ceuta, lo que "exige de coordinación, de colaboración entre todas las instituciones para que se puedan poner en marcha medidas que sean efectivas", ha señalado.

Por ello, ha aprovechado para manifestar "no solamente la solidaridad al pueblo ceutí, sino también a los propios migrantes que se encuentran en una situación también evidentemente muy delicada de carácter humanitario".