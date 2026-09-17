La Fiscalía utilizará IA para "facilitar el trabajo" de elaboración de escritos de acusación en seguridad vial

La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, junto al fiscal coordinador de la Unidad de Seguridad Vial, Mario Sanz, durante la presentación de la herramienta de IA para la elaboración de escritos de acusación en seguridad vial. - FISCALIA

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado ha presentado la primera herramienta de Inteligencia Artificial (IA) diseñada para "facilitar el trabajo" de los fiscales que se encuentran en servicio de guardia en diligencias urgentes, agilizando la redacción de escritos de calificación cuando reciben los atestados policiales de toda España.

"Esta herramienta no viene a sustituir al fiscal, ni puede reemplazar el juicio jurídico que corresponde a cada profesional". "No viene a adoptar decisiones, porque la decisión seguirá siendo siempre humana", ha expresado la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, quien ha presidido el acto de presentación, según ha informado la propia Fiscalía a través de un comunicado.

Además, la Fiscal General ha recordado que tan solo durante el año 2025 se emitieron más de 28.600 escritos de calificación en esta materia, por lo que la nueva solución tecnológica "permitirá agilizar determinadas tareas burocráticas que acompañan necesariamente a ese trabajo".

NO DECIDE, SOLO "ORGANIZA"

Así, la herramienta no realiza validaciones jurídicas ni toma decisiones, sino que se limita a extraer y organizar la información contenida en los documentos para facilitar la elaboración del escrito, y es la Fiscalía quien revisa, modifica cuando resulte necesario y firma el documento final.

Por su parte, el fiscal coordinador de la Unidad de Seguridad Vial, Mario Sanz, ha detallado que en su fase inicial el programa asistirá en la elaboración de escritos relativos a delitos de conducción bajo la influencia del alcohol en los que no se hayan producido accidentes ni daños materiales o personales.

Sanz ha destacado la relevancia del avance calificándolo como "un proyecto pionero, es la primera vez que la IA se pone al servicio del trabajo diario de la Fiscalía", añadiendo que los fiscales delegados que han testado la aplicación han comprobado que la IA genera un borrador en un margen de entre 20 y 30 segundos.

La iniciativa responde a un trabajo conjunto coordinado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes --a través de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia--, la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado y la red de fiscales de Seguridad Vial.

Finalmente, la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente Santiago, ha enmarcado este despliegue dentro del proceso global de transformación de la Administración de Justicia, en paralelo a la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia.