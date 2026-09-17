FJI lamenta las críticas de políticos a jueces porque crea "desconfianza" y apremia a "despolitizar la justicia"

Archivo - Roberto García Ceniceros, nuevo presidente de Foro Judicial Independiente (FJI) - JUAN BARBOSA - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación Foro Independiente Judicial (FJI) ha lamentado las críticas de políticos a jueces porque provocan "desconfianza" en la ciudadanía y ha abogado por "despolitizar la justicia".

Lo ha hecho en una carta abierta, publicada este jueves y recogida por Europa Press, en la que la asociación se dirige a los políticos "que descalifican a los jueces".

En ella, FJI alerta de que "los ataques públicos a jueces por el contenido de sus resoluciones suponen una grave erosión al Estado de derecho".

Y precisa que el trabajo de los jueces "no consiste sólo en decidir, sino también en explicar por qué" toma sus decisiones, y recalca que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva "no consiste únicamente en obtener un pronunciamiento de un juez", sino que además "debe ser motivado".

La asociación indica que "toda decisión judicial es susceptible de crítica", pero precisa que debe "basarse en un análisis de los motivos esgrimidos por el juez o tribunal y, si acaso, expresar en qué se está de acuerdo, y en qué no, y por qué".

"Ante un auto o sentencia que resuelve en un sentido contrario al deseado, lo más sencillo es desprestigiar al juez, sembrando dudas sobre su imparcialidad, y, de paso, sobre su profesionalidad y honestidad", recrimina.

FJI alerta de que "denunciar la 'falta de imparcialidad' abre paso a poder utilizar calificativos burdos ante cualquier auto o sentencia desfavorable", como "estrambótica", "extravagante" o "una barbaridad". "Cuanto más contundente sea el término empleado, menos necesidad habrá de explicarlo", precisa la asociación.

Por ello, advierte de que "esto es extremadamente peligroso" porque se hace "daño a toda la carrera y a la ciudadanía". "Cualquier persona que de buena fe se crea su retahíla de descalificaciones, y haya de acudir a un tribunal, podrá legítimamente pensar que la resolución que se dicte sobre su caso se adoptará al margen de criterios jurídicos, y obedecerá únicamente al capricho del juez", lamenta.

JUECES LIBRES DE LOS CALIFICATIVOS 'PROGRESISTA' O 'CONSERVADOR'

La asociación recrimina a dichos políticos que "se consideren damnificados del sistema, cuando en sus manos está revertir la situación", y reclama que los jueces debería estar "libres de los calificativos de 'progresista' o 'conservador'", porque considera que ello provoca "desconfianza de los ciudadanos ante la justicia" y repelen "a una gran masa de jueces silentes de intentar promocionar en su trabajo".

Asimismo, insta a que "la competencia del Parlamento para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se limitase a los vocales no judiciales" y que estos "se eligiesen directamente por los miembros de la carrera judicial, mediante un sistema que garantizase una representación proporcional de las sensibilidades existentes en la carrera".

Por otro lado, reclama que se garantice que "la designación de altos cargos en la carrera judicial" se haga "conforme a criterios objetivos de mérito y capacidad, y no mediante nefastos 'cambios de cromos' entre los vocales del CGPJ, en los que prima sobre todo la afinidad de cada candidato con cada bloque 'político' o partidista".

"Es puro sarcasmo que ustedes hablen de 'falta de imparcialidad', o de jueces que se mueven por motivaciones políticas, cuando en España el acceso a la carrera judicial, la política de nombramientos, y la facultad disciplinaria dependen, desde hace más de 40 años, de un órgano (el CGPJ) cuya composición está absolutamente intervenida por los partidos políticos", critica FJI.

Además, reclama que se regule "el salto de la jurisdicción a la política, y el retorno posterior a la vida judicial, para que las 'puertas giratorias' no supongan un problema de falta de confianza en la judicatura".

"Hay que desjudicializar la política, pero sobre todo hay que despolitizar la justicia", concluye.