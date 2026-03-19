Una flotilla de Open Arms, apoyada por Sumar, Podemos y Bildu, llevará generadores fotovoltaicos a Cuba

El fundador de Open Arms, Oscar Camps (1 fila, 2d), la periodista Teresa Aranguren (1 fila, 2i), el directivo de Ecooo, José Vicente Barcia (1 fila, c), durante la presentación de la iniciativa ‘Rumbo a Cuba’, frente al Congreso de los Diputados, a 19 - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de Open Arms, Oscar Camps, ha presentado este jueves en Madrid, escoltado por parlamentarios de Podemos, Sumar y Bildu, una flotilla de ayuda humanitaria a Cuba que partirá de Barcelona y que llevará generadores fotovoltaicos a la isla para ayudar a su población frente al bloqueo impulsado por la administración estadounidense de Donald Trump.

El también fundador de la ONG ha presentado 'Rumbo a Cuba' en una convocatoria de prensa en la puerta del Congreso de los Diputados junto a un miembro de la cooperativa Ecoo Revolición Solar, José Vicente Barcia, que gestiona los generadores, y la periodista Teresa Aranguren.

Al acto han asistido el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago; la secretaria internacional de Podemos, María Teresa Pérez, y las diputadas 'moradas' Martina Velarde y Noemí Santana; el senador de Bildu Mario Zubiaga; y el exeurodiputado de Podemos Miguel Urbán; entre otros representantes políticos.

ENERGÍA PARA UN HOSPITAL PEDIÁTRICO

La misión tiene como objetivo llevar generadores de energía fotovoltáica a la isla para "garantizar que como mínimo el Departamento de Cuidados Intensivos de un hospital pediátrico pueda atender a los neonatos", según ha afirmado Camps.

La flotilla partirá desde Barcelona y tendrá carácter "testimonial", con paradas en puntos de la costa mediterránea y Canarias "para poder hacer actos con el fin de sensibilizar y de recaudar fondos para financiar esta iniciativa". Pero buena parte del material humanitario --generadores incluidos-- saldrá de algún país más próximo al destino, probablemente México, para que así la travesía del equipo técnico sea más corta y consecuentemente más barata y segura.

El dirigente de Open Arms ha evitado concretar la fecha de arribo de la flota pero considera que, si no hay demasiados inconvenientes, llegarían a finales del mes de mayo tras una travesía de alrededor de un mes.

Esta estimación depende de la condiciones del océano Atlántico y las geopolíticas, aunque se ha mostrado determinado a "poner a las personas en el centro" a pesar del clima político en el caribe: "Es lo que vamos a hacer independientemente del escenario político que nos encontremos. Por lo menos lo intentaremos".

Por su parte, tanto Teresa Aranguren como el representante de Ecoo han puesto el foco en las condiciones en las que se encuentra la sociedad civil cubana y en señalar al presidente estadounidense, Donald Trump, por el bloqueo energético.

OTRO CONVOY DE LA INTERNACIONAL PROGRESISTA

De esta manera, las organizaciones invitan a políticos y demás personas a participar en esta nueva flotilla rumbo a Cuba, un día después de la presentación de la expedición de la Internacional Progresista que llegará el 21 de marzo.

En ese sentido, el diputado de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, viaja este jueves hacia Cuba para integrarse en una flotilla de solidaridad con el país caribeño.

En esta iniciativa participa junto a la secretaria de Política Internacional de Podemos, María Teresa Pérez, y el coportavoz de los Comunes, Gerardo Pisarello.

Se trata de la iniciativa 'Nuestra América, Convoy a Cuba' que este miércoles presentaron el que fuera líder laborista Jeremy Corbyn, la exministra de Trabajo colombiana Clara López,y el exvicepresidente español Pablo Iglesias, entre otros políticos y líderes de izquierdas.

Este convoy llevará consigo más de 20 toneladas de productos de higiene, medicamentos y alimentos mediante barcos por el Caribe y vuelos de carga procedentes de diversos puntos del mundo, como México, Estados Unidos, Argentina, Reino Unido o Francia, entre otros países.

Según recogen los organizadores en su página web, todos los participantes se encontrarán en el Malecón de La Habana, donde el convoy convergerá "en un acto de solidaridad con el pueblo cubano".

Mientras, Pisarello ha reivindicado los "profundos vínculos de hermandad entre Barcelona y Cuba" al presentar esta iniciativa en la ciudad condal.

"No podemos darle la espalda a un pueblo digno y hermano que hoy sufre un asedio injustificable" en referencia a las nuevas restricciones energéticas y las amenazas de intervención por parte de Estados Unidos, que agravan una situación insostenible y vulneran", ha alertado.