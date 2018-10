Fomento garantiza la seguridad del aeropuerto de Hondarribia frente a las quejas del PNV por los pájaros

Publicado 21/02/2018 10:45:13 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha denunciado en el Pleno del Congreso que sean los bomberos los que tengan que encargarse en algunos tramos horarios en el aeropuerto de Hondarribia de ahuyentar a los pájaros para evitar accidentes, a lo que Fomento le ha respondido que los sistemas de seguridad en este aeródromo "están auditados" y no presentan "ningún problema". "Cumplen rigurosamente la legislación aplicable", ha dicho el ministro, Iñigo de la Serna.

El diputado Iñigo Barandiaran ha llevado esta cuestión al Pleno de control al Gobierno con una pregunta al responsable de Fomento. Ha explicado que tras un accidente ocurrido en 2005, se contrató un servicio de halconeros para evitar que haya fauna que puede provocar accidentes, pero que no cubre toda la franja horaria. En el tiempo restante son los bomberos los encargados de despejar la pista, mediante sirenas, luces y pistolas de fogueo.

Barandiarán, que ha admitido que entre los servicios que pueden prestar los bomberos figura éste, ha asegurado que no están sin embargo preparados para ello, "no tienen formación", lo que a su juicio hace que no sea del todo seguro. En 2009 se produjo otro incidente que no fue más grave, ha concluido, "gracias a la pericia de los pilotos".

Iñigo de la Serna ha negado que exista riesgo en el aeropuerto de Hondarribia y ha apuntado que el pasado 15 de diciembre recibió el certificado de aeródromo de acuerdo con la reglamentación de la Unión Europea, lo que validó sus instalaciones, sistemas, equipos, servicios y procedimientos, ha dicho, "incluido el sistema de control de fauna, externalizado como en otros 27 aeropuertos".

El ministro ha añadido que los sistemas de Hondarribia están auditados y avalados por la Agencia de Seguridad Aérea (Aesa), que realizó el último seguimiento el mes pasado "sin que haya ningún problema".