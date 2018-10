Foro Social muestra su preocupación porque el Gobierno de Sánchez "no haya dado ningún paso" con los presos de ETA

Publicado 22/08/2018 13:25:45 CET

Agus Hernán reconoce que necesita tiempo pero "tiene que empezar a dar pedaladas a esta bicicleta"

BILBAO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Foro Social Permanente, Agus Hernán, ha mostrado su preocupación porque el Gobierno de Pedro Sánchez, a su juicio, "no ha dado ningún paso" en política penitenciaria y, aunque ha reconocido que el Ejecutivo "necesita tiempo", cree que "tiene que empezar a dar pedaladas a esta bicicleta".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Hernán ha indicado que interpretaban, por datos y las propias declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del delegado del Gobierno, Jesús Loza, que antes de que terminara el verano se iban a producir "movimientos" en una serie de ámbitos como el relativo a presos enfermos y mayores de 70 años.

En relación al "movimiento" de los presos de ETA Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, trasladados desde Asturias a la prisión de Basauri, el representante del Foro Social ha señalado que estaban ya en tercer grado y la legislación así lo contemplaba.

Asimismo, ha indicado que el "elemento fundamental" que se ha producido es la resolución de la Junta de Vigilancia Penitencia sobre Marta Igarriz, a la que han concedido el segundo grado, que es "importante", pero no ve avances "en el resto de cuestiones".

A su juicio, el aspecto "clave" es "la agenda de resolución" y, en este sentido, ha manifestado que hay una serie de elementos que definen una "excepcionalidad penitenciaria" que ha respondido a un tiempo "ya pasado y superado", como son el acercamiento, los presos enfermos y mayores de 70 años, el tema del primer grado o la acumulación de penas.

"Llevamos dos o tres años dando muchas pedaladas, muchos acuerdos pero en una bicicleta estática y no acaba de cambiar la situación, por lo que hay que pasar a otra bicicleta que empiece a dar esas pedaladas, aunque sea poco a poco", ha añadido.

Hernán, que ha mostrado su preocupación por la situación, ha asegurado que son conscientes de que no se van a producir movimientos "espectaculares", que "nadie los espere", pero hay que entrar dentro de la legislación penitenciaria en "un goteo permanente".

Agus Hernán ha manifestado que existe una mayoría social, institucional, política y sindical "consolidada favorable a una evolución de la política penitenciaria" y ha destacado que también ha habido víctimas se han expresado "con claridad y rotundidad" a favor acercamiento.

El representante del Foro Social Permanente ha afirmado que "no hay que tener prisa", pero es el "propio Gobierno el que se ha marcado la agenda" porque "no fue el Foro Social ni ningún partido político ni ningún sindicato".

Por lo tanto, ha asegurado que están "muy preocupados" y le ha pedido al PSOE que "no se vea condicionado por reacciones previstas" por parte, sobre todo, de PP y Ciudadanos, y "mire más a la sociedad vasca, que es la que le está apoyando" y constate también que en el propio Congreso se puede articular una mayoría en apoyo a un cambio de política penitenciaria.

"Vamos a pensar más en el interés general que en el interés parcial, esto es lo que nos preocupa. Que no sea para el 31 de agosto y que el verano igual en Madrid acaba el 30 de septiembre, pues bueno, pero vamos a trabajar, pero, desde luego, no se ha dado ningún paso", ha añadido.

109 PRESOS

Hernán ha afirmado que, en este momento, existen 109 presos, según los datos del propio Gobierno central, que "entran en la tipología de presos a acercar" de acuerdo a sus propios criterios pero "no se ha producido todavía nada". "La realidad está ahí, eso es indiscutible", ha manifestado, para destacar, por otra parte, que las Juntas de Tratamiento siguen conformadas por personas designadas por el anterior Gobierno.

El portavoz del Foro Social ha indicado que el Gobierno de Sánchez "necesita tiempo, pero tiene que empezar a dar pedaladas esta bicicleta" y ha señalado que les preocupa esta situación porque "va a generar frustración". "Lo que no es aceptable es que no se haga nada", ha apuntado.

Ante la posición "desmesurada" del PP de rechazo a estas medidas, cree que es un "error" que no esté "en fase con la mayoría social del país, por lo menos para el PP del País Vasco". "La sociedad no va a entender esta actitud del PP porque, al final, no estamos hablando de presos, estamos hablando de convivencia", ha agregado.

Por otra parte, ha destacado que los presos ya les trasladaron el 6 de enero que están dispuestos a "dar pasos" en el ámbito de la autocrítica, pero también piden "claridad" para saber "qué se les pide exactamente".

"Unos están hablando de daño injusto, es legítimo, y la ley habla de reconocimiento del daño causado. Vamos a ir viendo todo eso. De la misma manera en que se les criticó por enviar demandas hace unos años fotocopiadas y se les pidió que hagan un recorrido individual, tampoco les vamos a imponer términos únicos a ese recorrido individual. Cada uno tendrá que encontrar sus palabras", ha añadido.