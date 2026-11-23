El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, atiende a los medios durante una concentración frente a la Consejería de Educación en el marco de la huelga educativa, a 23 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "plagiar" con una "mala compia" su propuesta de impuesto a los ultrarricos y le ha advertido de que el electorado de izquierdas votará el "original" en las elecciones generales del 29N.

"Me gustaría advertir que a las ideas que le ha surgido en este copia y pega de Pedro Sánchez sobre las propuestas de Frente Amplio, de que si fuera una batalla entre escritores pues lo acusaríamos de plagio", ha desgranado el líder de IU, Antonio Maíllo, antes de participar en una manifestación en apoyo a los docentes madrileños en huelga.

Todo ello después de que el también candidato del PSOE a los comicios del 29N haya anunciado su propuesta de crear un un nuevo impuesto a los ultrarricos para promocionar vivienda protegida a patrimonios mayores de 100 millones con una previsión de recaudación de unos 2.000 millones.

La iniciativa de Sánchez es similar a la anunciada antes de la campaña electoral por la candidatura liderada por Ada Colau, con un tipo un tipo del 2% sobre el total del patrimonio para personas con más de un millón de euros, que subirá al 3% para los que tienen más de 50 millones de euros.

En todo caso, Maíllo ha ironizado que como se trata de política y no de literatura le dan la "bienvenida" al presidente del Gobierno "se incorpore a las posturas" que son "genuinas del Frente Amplio". Y una vez ganada esa "batalla" para gravar a ultrarricos, ha aludido que "seguramente la izquierda votará el original y no la copia", siendo el original de ese tributo es de Frente Amplio con una previsión de recaudación de 10.000 millones, en vez de los 2.000 que aspira el PSOE.

Aparte, ha instado a Sánchez ya que asume los planteamientos de Frente Amplio apruebe en el Consejo de Ministros la prestación universal por crianza. "Si quiere, mañana", ha apostillado Maíllo para agretar que puede convertir en realidad planteamientos programáticos.

SÁNCHEZ DESCUBRE A LOS ULTRARRICOS EN CAMPAÑA

"Bienvenido a las propuestas, pero un poquito de seriedad para que las cosas que se dicen se cumplan y nosotros de los Frentes Amplios, la gente lo sabe, las vamos a cumplir", ha insistido el coordinador federal de IU.

El referente electoral de IU en estos comicios y número tres de Frente Amplio por las listas de Madrid, Toni Valero, ha tirado también de ironía al señalar que Sánchez "a solo seis días de las elecciones se ha acordado por fin de que en este país hay ultraricos".

Aparte, ha recriminado que el planteamiento de Sánchez "se ha quedado muy corto" y ha confrontado que su espacio político lleva tiempo exigiendo "que se pongan impuestos justos a las grandes fortunas". "Lamentablemente, Pedro Sánchez ha hecho una mala copia", ha lamentado para insistir en que el PSOE habla solo de justicia fiscal en campaña electoral y Frente Amplio lo hace desde el Gobierno.

CONTRA LOS "LISTOS DE LA ARQUITECTURA ELECTORAL"

Respecto a la apelación al voto útil en las elecciones generales 29N, ha confrontado que el verdadero voto que defiende la enseñanza púbklica y la sanidad es el Frente Amplio, que también es el de la "rebeldía".

También ha alertado a los "listos que han salido a hacer arquitectura contable de qué hay que votar en según qué provincias para según qué cosas" que la gente vota lo que le da la gana y "nadie le tiene que decir lo que va a votar según donde viva o según lo que lo que se haga".