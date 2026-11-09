Frente Amplio centra su lema de campaña en la vivienda y Colau tiene confirmados actos en una decena de CCAA

1132192.1.260.149.20261109131309 (I-D) El líder de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo; el ministro de Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero; el diputado de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado; la exalcaldesa de Barcelon - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La candidata de Frente Amplio a los comicios generales del 29N, Ada Colau, tiene ya programados visitar una decena de comunidades autónomas durante su campaña elecciones a las elecciones generales del 29M, a la que dedicará un presupuesto de 1,6 millones.

Mientras, la cuestión de la vivienda será esencial como lema de campaña que será 'Un voto como una casa', como ya se ha deslizado en algún 'spot' de Frente Amplio y confirman fuentes de la candidatura, que también se marcan pugnar por el escaño con Vox en una quincena de provincias.

Este lunes el portavoz de campaña de la candidatura y ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha explicado las líneas maestrar de la estrategia electoral de Frente Amplio, se ha mostrado optimista de que sacarán un buen resultado, en contraposición de lo que muestran varias encuestas, porque van a movilizar a la izquierda alternativa con sus dos ejes de campaña: vivienda y lucha contra la desigualdad.

ACTOS CONFIRMADOS

Durante su comparecencia ha desgranado que la aspirante a la Moncloa de Frente Amplio tiene definido visitar durante la campaña Madrid, Aragón, Asturias, Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Euskadi.

En todo caso, habrá más eventos de campaña dado que la idea es estar presente en casi todo el país y, sobre todo, en las circunscripciones donde tiene opciones de escaños. Por ejemplo, fuentes de la candidatura explican que la idea es visitar Baleares, por ejemplo, y múltiples provincias.

Así y en función de los actos que ya están confirmados, Frente Amplio y Colau abrirán la campaña en Madrid el jueves con la tradicional pegada de carteles electorales y el primer acto de campaña será en Sevilla el sábado 14, mientras que el domingo la jornada se centrará en Zaragoza con un mitin junto a su socio de coalición Chunta Aragonesista.

Bustinduy ha explicado que la primera semana de contienda electoral irán también a Euskadi, Castilla y León y Asturias (visitará Gijón), donde destacan también en la campaña de Colau su presencia en Valencia el día 19 para apoyar la candidatura Compromís-Frente Valenciano. Por otro lado, el día 21 el acto central de Colau será en Barcelona.

A su vez, el día 22 viajará a Canarias para apoyar la candidatura Unidad del Pueblo Canario, que comparten con fuerzas como Nueva Canarias y Podemos, el 23 estará en Coruña y el cierre de campaña será de nuevo en Madrid el día 27.

DATOS Y CIFRAS DE LA CAMPAÑA DE FRENTE AMPLIO

El presupuesto de campaña de Frente Amplio se fija en más de 1,6 millones, de los cuales 1,1 se dedicarán a gastos ordinarios y 5.30.125 euros para el envío de propaganda electoral (mailing). Estas partidas proceden fundamentalmente de las subvenciones electorales, aportaciones económicas de los partidos de la coalición y donaciones de simpatizantes.

Por otro lado, la candidatura distribuirá 111.110 carteles de papel, 989.000 panfletos, 97.400 pegatinas y 43.500 dípticos de la candidatura y sus principales medidas.

A su vez, Frente Amplio ha puesto en marcha un grupo de whatsapp de militancia digital, emulando así la estrategia que fue clave para la victoria del presidente brasileño Lula da Silva en Brasil. Por ahora, esta herramienta cuenta con más de 60.000 seguidores y los dirigentes Eduardo Fernández Rubiño y Alicia Carrera asignan funciones a sus simpatizantes.

El ministro y portavoz de campaña de Frente Amplio ha asegurado que la candidatura está cerca de alcanzar el 10% de intención de voto cuando se inicie la campaña, un umbral que por las características del sistema electoral permite duplicar el número de escaños. Una barrera que permite optar a escaños en múltiples provincias donde se disputan escaños con Vox y van a ser el "factor diferencial" en estas elecciones.

Fuentes de la candidatura explicitan que tienen una serie de circunscripciones marcadas como clave donde pueden arrebatar escaño a Vox y a la derecha, entre las que destacan Sevilla, Navarra, Baleares, Cádiz, Tarragona, Pontevedra, Las Palmas o Zaragoza, entre otras.

También apuntan que se contará con figuras destacadas del espacio y que se contará para la campaña con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, así como otros ministros y referentes del espacio.

LOS SONDEOS SIEMPRE INFRAVALORAN A LA IZQUIERDA

Es más, ha expresado su optimismo respecto al desempeño de Frente Amplio en esta precampaña y ha desconfiado del resultado de las encuestas difundidas los últimos días, al argumentar que los sondeos siempre han infravalorado a la izquierda alternativa. Por ejemplo, Bustinduy ha evocado que en 2023 el consenso "unánime" es que la derecha ganaba y luego las urnas dieron una mayoría para investir un Gobierno progresista.

"La participación ha sido altísima", ha apostillado Bunstinduy para asegurar que en estos comicios está en juego el sistema público de prensiones, si hay o no salario mínimo o el futuro de la sanidad pública. Por ello, ha augurado que los que "creen que está todo decidido se van a llegar una sorpresa el 29N".

ES UN "CLÁSICO" QUE EL PSOE TRATE DE APROPIARSE DE SUS IDEAS

Por otro lado, ha ironizado que es un "clásico" que el PSOE presuma en campaña de medidas que ha empujado su espacio político durante toda la legislatura y que su papel es explicar que la izquierda alternativa se tona cuando está en el Gobierno, tirando de hemeroteca y enfatizando que si en el país ha subido el salario mínimo y hay una reforma laboral es porque Yolanda Díaz ha sido ministra de Trabajo.

De hecho, Bustinduy ha avanzado que durante la campaña van a poner encima de la mesa "medidas bien sonadas" que les distinguirán también del PSOE. También ha resaltado la credibilidad que dan candidatos como Colau o su cabeza de lista de Madrid, Emilio Delgado, en materia de vivienda y fiscalidad a las grandes forturas.

Respecto a su propuesta de crear un impuesto a los ultrarricos como una de las señas de identidad de Frente Amplio, el ministro ha lanzado que ya ha salido la "filarmónica de los millonarios tristes" en protesta contra este tributo.

Cuestionado sobre si compartirán actos de campaña con Podemos y ERC, con los que comparten coalición en Comunidad Valenciana, Bustinduy ha afirmado que van a intentar estar "en todas partes, en todos los rincones y con todo el mundo" en esta campaña, porque son el espacio de la unidad de la izquierda y quieren llegar al último rincón del país.

"Vamos a ir hasta el último rincón del país, con todo el mundo, con quien haga falta. Esa ha sido nuestra actitud siempre, desde el principio", ha ahondado.

Finalmente, Bustinduy ha destacado que Frente Amplio "anima a apoyar, participar, movilizarse y manifestarse" para "que se pare el país el día de la huelga general", prevista este miércoles 11 de noviembre. En este sentido, ha resaltado que es básica "la movilización de las clases trabajadoras de este país contra el expolio que implica el sistema del rentismo, que les está robando y confiscando sus salarios".