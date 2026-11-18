La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Hotel InterContinental, a 17 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio aspira en las elecciones generales del 29N a conseguir diputados en 17 provincias que tiene marcadas como "prioritarias" y se reivindica como el voto útil en la izquierda en estos territorios, dado que en esas circunscripciones arrebata escaños a la derecha sin perjudicar al PSOE.

En vísperas de cumplirse la primera semana de la campaña electoral, la candidatura de lidera Ada Colau se marca como objetivo lograr escaños en Coruña, Alicante, Asturias, Baleares, Barcelona, Córdoba, Granada, Las Palmas, Madrid, Málaga, Navarra, Vizcaya, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona y Zaragoza

Cabe recordar que en el caso de Comunidad Valenciana y Canarias concurren en coalición con Podemos, Compromís y Nueva Canarias mientras que en Baleares la alianza es entre Ara Més y Frente Amplio, si bien los 'morados' pactaron con el partido insular ir en la candidatura como independiente.

Su objetivo es crecer hasta sobrepasar el 10% de intención de voto para lograr escaño en todas estas provincias e incluso conseguir "alguno más de los que ya estarían asegurados", han apuntado fuentes de la alianza aludiendo a casos claros como Madrid y Barcelona, pero también otras plazas, como puede ser Alicante, donde Podemos encabeza y Compromís dispone del número dos de la lista

Desde la candidatura insisten en que superar ese umbral del 10% multiplicará la representación de las fuerzas de izquierda y "cambiaría el marco en el que se dan estas elecciones", en alusión a diversos sondeos que apuntan a la posibilidad de que PP y Vox logren mayoría absoluta.

Los comicios en la izquierda alternativa están marcados por la fragmentación electoral con Frente Amplio y Podemos compitiendo por el voto en la mayoría de circunscripciones, e incluso casos donde hay tres candidaturas a la izquierda del PSOE como Andalucía, Euskadi o Galicia.

CASOS CONCRETOS: DE ASTURIAS A CASTELLÓN

En la mayoría de estas provincias, insisten esas fuentes, el escaño que se juega el Frente Amplio se lo disputa con el PP y con Vox, es decir, que no perjudica la representación que obtenga el PSOE.

De esta forma y con los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en siete provincias el último escaños se juega entre Frente Amplio y el bloque de PP y Vox, mientras que en otras cuatro el rival directo es la formación que lidera Santiago Abascal.

De esta forma, pone el caso de la coalición de Unidad del Pueblo Canario (UPC) que actualmente tendría el escaño de Las Palmas por solo 0,4 puntos sobre Vox, por lo que cualquier "fuga" hacia el voto útil puede "regalárselo" a la derecha.

Otro ejemplo que aluden es el caso de Asturias, donde Frente Amplio está a dos décimas de quitarle al PP el último escaño. En Sevilla apuntan que también se está a un punto de arrebatarle al PP el último escaño y en Madrid podrían tener un diputado más a costa de los populares si crecen 1,5 puntos.

También estiman que en Castellón Compromís-Frente Valenciano está a menos de dos puntos de quitarle un diputado a Vox y en Alicante se está a tres puntos de lograr un segundo escaño (pues el primero está asegurado) a los de Santiago Abascal. Por otro lado, Frente Amplio subraya que está a 3,7 puntos del último escaño en Córdoba, a manos de Vox.

De esta forma, la coalición recalca que crecer en votos en estas provincias implica disponer de siete y ocho diputados más para el bloque progresista, como el caso de Baleares, Coruña o Las Palmas, entre otros.

Por tanto, han defendido que votar al Frente Amplio no divide el voto progresista sino que hace que "cuente" porque amplia el bloque revalidando escaños para la izquierda.

CRITICAS AL PSOE POR "COPIAR" SUS MEDIDAS: "SU ROJERÍO ES EN CAMPAÑA"

Mientras, dirigentes del espacio político han vuelto a afear a los socialistas que copien medidas programáticas que tienen su sello y que luego no impulsan en el seno del Gobierno.

Por ejemplo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este miércoles que la reforma del registro horario no se ha aprobado "sencillamente porque el PSOE no quiso nunca" sacarla adelante, al tiempo que ha advertido de que la norma lleva lista un año y que bloquearla supone "premiar a las empresas que cometen irregularidades".

Asimismo, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha señalado que el programa electoral del PSOE "hace copia y pega" de algunas propuestas programáticas de Frente Amplio que "ha intentado aprobar en Consejo de Ministros y se han negado".

La regularización de los horarios laborales o la propuesta del voto a los 16 años cuando quieran se pueden aprobar en el Consejo de Ministros, y eso es lo que me preocupa, que el PSOE de pronto sea en quince días de rojerío imperante para después frenar todas las iniciativas que presume que va a llevar a un Consejo de Ministros que ya le hemos planteado nosotros", ha afirmado este miércoles.

Mientras, el diputado de Compromís en el Congreso adscrito al grupo Sumar, Alberto Ibáñez, ha ironizado que le parece bien que el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, dé entrevistas en la "prensa del corazón", pero que si aspira a que todo "le lea a todo el mundo lo que tiene que hacer es publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las medidas que dice ahora en el programa electoral que va a hacer".

"Una de ellas es la prestación universal por crianza. Le quedan un par de Consejos de Ministros", ha exclamado para afirmar que es "evidente" que el PSOE le copia a la izquierda alternativa medidas para su programa y que es una "táctica habitual" en los socialistas, a los que afea que se ponen la "medallita" sobre iniciativas retrasan en los distintos gobiernos.