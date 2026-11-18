El candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, comparece ante los medios de comunicación, a 18 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Las declaraciones se producen tras las reuniones con diferentes asociaciones vecinales. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista por Madrid de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Emilio Delgado, ha reclamado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que deje de "maltratar" la imagen de la región con sus "barbaridades" contra los andaluces y la comunidad LGTBi.

Durante un acto de campaña se ha referido a la polémica intervención de la dirigente popular en un mitin, Delgado ha apostillado que Ayuso tiene una "estrategia que es absolutamente conocida por todo el mundo" que es soltar "una barbaridad" cada vez que tiene un poblema.

"Lleva toda la semana atacando primero a Andalucía, diciendo que los andaluces conocen bien la miseria (...) después al colectivo LGTBI, solo le entra en la cabeza a un modelo de familia", ha recriminado el candidato de Frente Amplio.

El también dirigente de Más Madrid ha criticado que este "tipo de barbaridades van en contra de la decencia" y de "una gran parte de la población madrileña que no se merece tener una gobernante que, desde luego, no le llega a la altura de los talones".