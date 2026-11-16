Frente Amplio plantea comedor escolar gratuito para Infantil y Primaria y un fondo soberano energético

1134245.1.260.149.20261116121749 El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una rueda de prensa, en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos de Madrid, a 16 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Frente Amplio plantea en su programa electoral implantar comedor gratuito para los escolares de Infantil y Primaria en centros públicos y crear un Fondo Generacional de Energía', cuyos beneficios serán destinados a la construcción de vivienda pública y pensiones.

Así lo ha explicado este lunes el portavoz de campaña de Frente Amplio y ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, durante el acto de presentación del programa electoral de la candidatura liderada por Ada Colau a los comicios del 29N.

Una de las medidas de carácter social de Frente Amplio es la implementación del comedor escolar gratuito y universal para todo el alumnado de Infantil y Primaria, demás de exigir por ley que los menús para los alumnos se elaboren con productos frescos de proximidad y temporada, libres de ultraprocesados y adaptados a requerimientos nutricionales y alergias.

Más Madrid planteó en la Asamblea autonómica una propuesta similar en 2025 y Sumar en su programa de 2023, fijando la gratuidad de forma progresiva en los comedores escolares en todos los tramos del sistema de enseñanza.

INSISTE CON LA PRESTACIÓN UNIVERSAL POR CRIANZA

El programa electoral de Frente Amplio se compromete también a aprobar una Ley de Prestación Universal por Crianza que concederá 200 euros al mes por cada menor de 18 años a cargo, medida que viene planteado el socio minoritario del Ejecutivo durante la pasada legislatura.

Dicha prestación, según ha explicado el ministro, se configurará como un derecho propio del menor, inembargable y desvinculado de los ingresos o situación laboral de los progenitores.

La idea es proceder al abono de esta prestación cada vez y de forma automática como deducción reembolsable del IRPF abonada por la Agencia Tributaria desde el momento del nacimiento.

Además, plantea implementarla en tres fases durante la legislatura, dedicando el primer año del futuro mandato a los menores de 0 a 6 años, el segundo para el tramo de 7 a 12 años y el tercero y final entre los 13 y 18 años. La prestación por crianza estará financiada con las medidas de la fiscalidad progresiva que plantea la coalición de izquierdas.

INSTA A APROBAR LA PRESTACIÓN POR CRIANZA ANTES DEL 29N

Bustinduy ha recordado que el Ejecutivo se ha comprometido a gobernar hasta el último minuto y no ve nada "más urgente, imprescindible e importante" que adoptar una prestación universal por crianza.

"Nos quedan tres consejos de ministros antes de las elecciones y nos hemos puesto ya, el Frente Amplio se ha puesto ya a trabajar para que la prestación universal por crianza sea adoptada antes de las elecciones generales que damos por seguro que ya no hay ningún obstáculo ni ningún problema", ha exclamado Bustinduy.

Por otro lado, Frente Amplio defiende crear un fondo soberano energético inspirado en el modelo noruego, con participación pública del 30 % en las nuevas instalaciones renovables y de almacenamiento, como parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas.

FONDO ENERGÉTICO PARA AHORRAR MILLONES

La mitad de los beneficios se reinvertirá en el fondo y la otra mitad irá a construir vivienda pública, financiar rehabilitación de pisos y pagar las pensiones. Una parte de los beneficios de cada proyecto financiará comunidades energéticas municipales, para que los pueblos que producen la energía paguen menos por ella.

El ministro ha desgranado que con esta iniciativa se podría ahorrar 30.000 millones de euros que se emplean en importar gas y petróleo a "todas las plutocracias del planeta".

"Desde el ideario de los comuneros, que no puede haber nada que esté más en la raíz de quienes somos, lo común es el sol y el viento y e esto se trata precisamente este fondo", ha relatado.

Bustinduy ha desgranado que estas elecciones son un referéndum sobre la desigualdad en España y que su programa se vuelca en medidas de redistribución para que la riqueza vuelva a la sociedad en forma de mejora de servicios públicos.

Aparte, ha ironizado que esta programa electoral tiene una doble responsabilidad, dado que está haciendo la batería de propuesta para esta legislatura y del PSOE para la siguiente.

"Hemos sido proactivos en plantear esta medidas y defenderlas donde haga falta", ha remachado el ministro de Derechos Sociales para recordar que en materia fiscal han planteado impuestos para limitar las herencias de ultrarricos, para combatir la acumulación de viviendas y otro específico para las grandes fortunas del país.