Frente Amplio suspende los actos de precampaña tras el accidente de tren y Colau se solidariza con los afectados

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (i), y el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado (d), durante la presentación de su candidatura a las elecciones del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha decidido suspender todos sus actos de precampaña a las elecciones generales de sus candidatos tras el accidente ferroviario de alta localidad este miércoles en la localidad de Urda (Toledo).

Por su parte, la candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha afirmado que sigue con "mucha preocupación" las informaciones sobre este siniestro y ha mostrado su "solidaridad con las personas afectadas".

A traves de un mensaje en las redes sociales, Colau también ha enviado también su "apoyo a los servicios de emergencia que ya están trabajando sobre el terreno".

Desde la cuenta oficial de Frente Amplio en 'X' han insistido en que siguen "con enorme preocupación las noticias del accidente ferroviario en Toledo". "Toda nuestra solidaridad con las personas afectadas y nuestro apoyo a los servicios de emergencia", ha apostillado la candidatura.

El líder de IU, Antonio Maíllo, ha comentado que también sigue con "preocupación" la situación del accidente en Urda e insiste en mandar la solidaridad de su organización con los pasajeros y apoyo a los servicios públicos desplazados. "Es el momento de ser prudente y atender solo a la información proveniente de organismos oficiales", ha zanjado.