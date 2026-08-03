La frontera de Melilla "recupera la normalidad" tras la crisis migratoria y permanece abierta en ambos sentidos

Sabrina Moh, delegada del Gobierno en Melilla, junto a efectivos de la Guardia Civil - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Melilla ha informado este lunes de que el paso fronterizo con Marruecos "permanece abierto y operativo para el tránsito de vehículos y peatones en ambos sentidos", una vez superados los momentos de mayor tensión provocados por los intentos de entrada irregular registrados la pasada semana.

Según ha señalado la institución que preside Sabrina Moh, tras la reapertura gradual iniciada durante el fin de semana, "la frontera funciona con normalidad dentro del dispositivo de seguridad establecido, permitiendo el tránsito tanto de los usuarios de la Operación Paso del Estrecho (OPE) como del resto de viajeros". La Delegación ha indicado que la situación se desarrolla "con tranquilidad y sin incidencias relevantes" y ha avanzado que "continuará realizando un seguimiento permanente del operativo para informar de cualquier novedad que pudiera producirse".

149 INGRESOS IRREGULARES

Paralelamente, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha mantenido este lunes reuniones con los responsables de la Jefatura Superior de Policía y de la Comandancia de la Guardia Civil "para agradecer la actuación de ambos cuerpos durante los episodios de presión migratoria vividos este fin de semana", en los que accedieron irregularmente a la ciudad española 149 personas, de ellas 130 el primer día y 19 el segundo, más de la mitad menores de edad.

Durante el encuentro celebrado en la Jefatura Superior de Policía, Moh ha reconocido la "profesionalidad, el compromiso y la capacidad de respuesta" demostrados por los agentes, destacando especialmente la implicación de quienes acudieron de forma voluntaria o fueron activados durante sus jornadas de descanso. "Hay profesiones que requieren una enorme vocación de servicio público y estos días lo habéis vuelto a demostrar. Se ha notado la implicación del personal, la capacidad de respuesta y la coordinación entre todas las unidades", ha afirmado la delegada.

Asimismo, ha trasladado personalmente su agradecimiento a los efectivos de la Policía Nacional, asegurando sentirse "profundamente orgullosa" del trabajo desarrollado y reiterando el apoyo de la Delegación del Gobierno. Posteriormente, Sabrina Moh se ha desplazado a la Comandancia de la Guardia Civil, donde se ha reunido con el coronel jefe y los mandos del instituto armado, además de visitar el Centro Operativo de Servicios (COS), desde el que se coordinó buena parte del dispositivo desplegado durante la emergencia.

La delegada también ha visitado las dependencias del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) y del Servicio Marítimo, donde ha hecho extensivo su reconocimiento a los efectivos del Núcleo de Intervención Rápida (NIR) por su participación en el operativo. Durante este encuentro, Moh ha destacado que "los resultados están ahí y son fruto del enorme trabajo realizado durante estos días, tanto en el control de la frontera como en toda la atención logística y operativa que ha sido necesaria".

La representante del Gobierno ha puesto igualmente en valor la coordinación entre las distintas administraciones y organismos implicados, así como el respaldo prestado por la Secretaría de Estado de Seguridad y las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil, que permitieron reforzar los medios desplegados en Melilla. Las reuniones también sirvieron para realizar una primera evaluación del dispositivo con el fin de analizar su funcionamiento e identificar posibles mejoras de cara a futuras situaciones similares. Finalmente, Sabrina Moh hizo extensivo su agradecimiento a Protección Civil, Policía Local, INGESA, el Centro Coordinador de Urgencias 061, Cruz Roja y al resto de servicios públicos que participaron en la gestión de la emergencia.

"Cuando todas las instituciones trabajan de manera coordinada, compartiendo información y sumando esfuerzos, el Estado demuestra su capacidad para responder con eficacia incluso en los momentos de mayor dificultad", ha concluido.