Los funcionarios de Justicia piden al comisario Reynders que "reclame al Gobierno" una "solución pactada al conflicto"

Denuncian que la actitud del Ejecutivo no es "propia de un gobierno democrático" y critican el "desprecio por la negociación"



MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El comité de huelga de los funcionarios de Justicia ha pedido al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que "reclame al Gobierno" de Pedro Sánchez una "solución pactada al conflicto" laboral y la huelga que empezaron el 17 de abril con paros parciales y que encrudecieron el 22 de mayo con paros totales.

En la misiva, recogida por Europa Press, los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT --que conforman el comité de huelga_aseguran que la actitud del Ejecutivo "no es propia de un gobierno democrático", siendo contraria "a los valores y a los objetivos de la Unión Europea reflejados en los tratados" de los que España forma parte.

La carta, que también ha sido remitida a la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Estado de Derecho, Vera Jourova, sostiene que "el personal de Justicia y los ciudadanos no merecen el desprecio por la negociación colectiva que muestra este Gobierno ni la indiferencia con la actúa al pretender que no existe el conflicto ni reaccionar ante las quejas y denuncias crecientes".

"Lo que pedimos es que, de una vez por todas, se reconozca legal y retributivamente estas funciones y otras que se puedan asumir en el proceso de transformación de la Justicia en beneficio de una Justicia más ágil y de un servicio público de calidad que permita una efectiva tutela judicial efectiva de las pretensiones y derechos de los ciudadanos", anuncian en la misiva.

Los funcionarios afirman que el problema que afrontan "y que sufren y padecen millones de ciudadanos es la falta de medios personales, materiales, informáticos y organizativos suficientes y adecuados".

"LA REALIDAD" DE LAS OFICINAS JUDICIALES

En esta línea, indican que "la realidad del funcionamiento de las oficinas judiciales" en España "se ve lastrada por la existencia de demasiados cuellos de botella que ralentizan la tramitación de procedimientos judiciales lo que provoca en una delegación tácita de funciones hacia el personal de los Juzgados, que ahora están en huelga, por encima de las que legalmente tienen reconocidas y sin que exista retribución alguna por las mismas".

"Las cuatro organizaciones sindicales que formamos el comité de huelga compartimos con el resto de operadores jurídicos y el propio Gobierno la necesidad de transformación y modernización de nuestra Administración de Justicia, pero siempre hemos creído y, en consecuencia, exigido que, en ese proceso, los trabajadores de la Justicia deben jugar un papel principal en el diseño e implantación de los nuevos modelos de Justicia", añaden.

En este sentido, coligen que siempre han "apostado por la puesta en valor y el aprovechamiento de las capacidades, conocimiento y experiencia del todo el personal afectado". "Y es aquí donde radica la justificación de nuestra reivindicación salarial y no sólo, como se ha hecho en los acuerdos con letrados, jueces y fiscales, una justificación ligada a la aprobación, hoy incierta por la convocatoria electoral en España, de las leyes de eficiencia", aseveran.

En la carta, los funcionarios explican que sus "reivindicaciones se insertan claramente en una propuesta de mejora de la Administración de Justicia y se expresan en la voluntad de los funcionarios de Justicia de dar un paso al frente y asumir responsabilidades y funciones que, si bien se están realizando ya en su mayoría, no están reconocidas ni legal ni retributivamente".

"PARECE QUE NO QUIEREN PONERSE DE ACUERDO"

"Señor Reynders, el problema de la Justicia en España no es sólo si se ponen de acuerdo los políticos en renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ni siquiera ese es el principal problema por mucho que se empeñen quienes se acusan recíprocamente de no querer renovar ese órgano constitucional porque, en el fondo, parece que no quieren ponerse de acuerdo", critican los sindicatos.

A lo largo de la misiva, además, el comité de huelga hace un repaso a los hechos que han dado lugar a los paros totales de los funcionarios de justicia. "En estos momentos, y desde hace dos meses, está abierto un conflicto laboral con una huelga general que ha provocado que más de 20 millones de actuaciones procesales estén paralizadas y que cerca de 2 millones de juicios estén suspendidos y aplazados por varios meses e incluso años", recuerda.

En este contexto, critican que Justicia decidiese atender "primero las reivindicaciones de jueces y fiscales y, tras una rápida negociación", firmase "un acuerdo similar en cantidades y motivos al de los Letrados de la Administración de Justicia, evitando la anunciada huelga".

"Mientras tanto, el Gobierno se ha mantenido indiferente al conflicto planteado por el resto del personal de los juzgados que cumple hoy dos meses y medio con mes y medio de huelga general indefinida. En alguna ocasión, el Ministerio anunciaba que se iba a sentar a negociar con nosotros en una fecha próxima, pero nunca lo ha hecho. Posponía nuestra negociación supeditándola a cualquier excusa", lamentan.

Por todo ello, los funcionarios solicitan a Reynders "que se interese por esta situación y reclame al Gobierno de España que se acceda, a la mayor brevedad, a negociar una solución pactada que pueda poner fin a este conflicto, restituyendo la normalidad en la actividad judicial tan pronto como sea posible".