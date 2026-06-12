La fundación de Aznar advierte: queda "lo peor" en las investigaciones que afectan al PSOE y habrá más cesiones a socios

Archivo - Faes avisa de que "queda lo peor" en las investigaciones que cercan al PSOE y prevé más cesopmes de Sánches a sus socios - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), liderada por el expresidente José María Aznar, ha asegurado que "queda lo peor" en las investigaciones que afectan al PSOE, en referencia a las novedades judiciales en el 'caso Leire', y prevé más cesiones del líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a sus socios independentistas para seguir "desguazando" España.

En un comunicado, FAES ha denunciado que "lo peor está por venir" porque "The One" --aludiendo al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE-- sabe que "si quiere prorrogar el alquiler de la poltrona" tiene que "doblar la apuesta y completar el destrozo" al Estado.

A su juicio, los pactos del Gobierno con partidos como Junts y Bildu, entre otros, afectan "no solo el orden constitucional, sino a la propia continuidad histórica de la nación". En este sentido, la fundación de Aznar ha expuesto que Sánchez "tiene acreditada" su "firme disposición a blindarse el búnker desguazando Estado y Nación". "Pronto le veremos manos a la obra", ha censurado FAES.

Además, ha puesto el foco en las peticiones de Bildu y Junts quienes, según ha concretado, "nunca fueron muy dados a las cruzadas morales" y están "habituados al 'parfum de cloaque'" porque "lo que les importa es obtener, por otros medios, lo que no consiguieron a tiros ni a golpes".

"ES UN NO PARAR"

Sobre las investigaciones judiciales que afectan al Gobierno, FAES ha criticado que "es un no parar" y que "no pasa un día" en el que el Ejecutivo de Sánchez no "machaque" a la opinión pública con "colaborar con la justicia". Un lema que, según ha incidido, se mezcla ahora "con 'Jueces que prevarican'", en referencia a las palabras del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

"Mejor que 'colaborar' con la Justicia sería no darle tanto trabajo, o limitarse a no insultarla", ha censurado la fundación presidida por Aznar, que también se ha preguntado si "queda alguna institución bajo control del P. Amo --Sánchez-- por pringar".

Del mismo modo, FAES ha sostenido que conocían "la arbitrariedad del Gobierno", pero lo que ahora se investiga es si "su desvergüenza y falta de escrúpulos son, además, delictivas".