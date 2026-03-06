Fundación Víctimas del Terrorismo aboga por una juventud formada en valores democráticos para prevenir la radicalización

Archivo - El presidente de la Fundación Victimas del Terrorismo, Juan Francisco Benito Valenciano, durante un homenaje institucional de las Cortes Generales a las víctimas del terrorismo, en el Congreso de los Diputados, a 27 de junio de 2025, en Madrid ( - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), Juan Francisco Benito Valenciano, ha abogado este viernes en su discurso con motivo del Concierto In Memoriam celebrado en el Auditorio Nacional por una juventud formada en valores democráticos para prevenir la radicalización.

"Especial relevancia adquiere, en este contexto, la prevención de la radicalización, particularmente entre los más jóvenes, incluso desde edades tempranas (...) Por eso decimos sí. Sí a una juventud formada en valores democráticos", ha comentado en un acto presidido por los Reyes y al que ha asistido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, entre otras autoridades.

En este sentido, ha defendido que la radicalidad se combate con educación y con pensamiento crítico; alegando que la escuela, la universidad, la cultura y el arte son espacios "esenciales" para "construir ciudadanía, convivencia y respeto". "Sí a una escuela que enseñe a detectar los discursos de odio. Sí a una sociedad que entiende que la convivencia se construye cada día", ha reivindicado.

"No puede haber justificación, comprensión ni relativización del terror. Donde hay violencia terrorista, solo cabe condena y memoria de las víctimas", ha dicho Francisco Benito Valenciano, calificando a éstas últimas como "héroes de nuestra democracia" con quienes la sociedad española tiene "un deber moral permanente" que "trasciende generaciones, ideologías y coyunturas políticas".

Un deber que, en palabras del presidente de FVT, obliga a seguir trabajando "todos juntos" en la deslegitimación "total" del terrorismo, desde la unidad institucional y el consenso democrático y, "no solo" en el ámbito penal, sino "también" en el social, el educativo y el cultural.

UNA VÍCTIMA ESPAÑOLA EN EL ÚLTIMO AÑO

Francisco Benito Valenciano ha comenzado agradeciendo la presencia de los Reyes, que han presidido un año más el XXIV Concierto In Memoriam en homenaje a las víctimas del terrorismo. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha asistido junto a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

El presidente de FVT ha recordado que el terrorismo ha sesgado la vida de un español desde que se celebró el anterior Concierto In Memoriam, la de Yacob Pinto Bittan, un joven de 25 años, natural de Melilla, que vivía en Israel, asesinado junto a otras cinco personas en un ataque a tiros en un parada de autobús en Jerusalén.

Se une, de esta forma, a los más de 1.450 españoles o de ciudadanos de otros países en territorio español, así como más de 5.000 heridos que tienen "un nombre, una historia y un proyecto de vida injustamente truncado", según ha expuesto Francisco Benito Valenciano.

Con todo, ha expresado que detrás de cada cifra hay "familias marcadas para siempre" y "una sociedad que no puede ni debe mirar hacia otro lado" puesto que, aunque el terrorismo adopte "nuevas formas, nuevos discursos y nuevos canales" su esencia "sigue siendo la misma: el uso del miedo y de la violencia para imponer ideas por la fuerza".

"Frente a ello, las víctimas del terrorismo sostienen con claridad cuatro pilares irrenunciables: memoria, para que el olvido no borre la injusticia; dignidad, para que ninguna víctima sea humillada, relativizada o utilizada; justicia, para que el crimen tenga siempre respuesta del Estado de Derecho; y verdad, para que la historia se cuente con rigor, sin blanqueamientos ni equidistancias morales", ha concluido.