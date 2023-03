Gamarra acusa a Patxi López de "tapar" a los parlamentarios relacionados con exdiputado PSOE implicado en 'Mediador'

"Salir corriendo de esta sala de prensa para no dar explicaciones es el mayor reflejo de los nervios que hoy invaden al PSOE", afirma



MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este martes al portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, de "tapar" los nombres de los parlamentarios del PSOE presuntamente relacionados con el exdiputado socialista canario implicado en el llamado 'caso Mediador' y no ha descartado pedir en el Congreso la creación de una comisión de investigación por esta trama porque su formación quiere llegar "hasta el final".

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha recalcado que del "Tito Berni se habla en toda España lamentablemente" y ha señalado que la comparecencia previa del portavoz socialista "denota los nervios en el PSOE". "Salir corriendo de esta sala de prensa para no dar explicaciones es el mayor reflejo de los nervios que hoy invade al PSOE", ha proclamado.

La dirigente del PP ha afirmado que "faltan explicaciones" y "máxima transparencia" por parte del PSOE que dirige Pedro Sánchez, máxime cuando "se está poniendo en entredicho la labor de los diputados".

En este punto, ha criticado que Patxi López "oculte" los nombres de los diputados que acudieron a esas comidas o cenas con el exdiputado canario Juan Bernando Fuentes Curbelo, ya que, según ha dicho, hay que conocer "qué grado de implicación" tienen en esta trama.

"Lo que ha quedado claro es que desde el PSOE se sabe quienes son y se tapan quienes son", ha resaltado, para criticar que la labor de todos los diputados esté "entredicho" por la conducta de un "grupo de diputados socialistas" que "no es la propia" para la labor para la que han sido elegidos.

Gamarra ha destacado que la "corrupción que lideraba el diputado socialista denominado 'tito Berni' se ha producido en las dependencias del Grupo Socialista", por lo que corresponde a ese grupo parlamentario investigar e informar con transparencia, sin "tapar" el caso o "evadiendo responsabilidades".

Además, la 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha dicho que se trata del "secretario general del PSOE en la capital de Fuerteventura", con "responsabilidades orgánicas" dentro del partido, y no alguien secundario o irrelevante".

"Por parte del Partido Socialista se tiene mucha información que no se está comunicando y no se está haciendo pública", ha denunciado, para animar incluso a los diputados socialistas que fueron a esas cenas que dén "un paso al frente" si no lo hace Patxi López para que no paguen "justos por pecadores".

INFORMACIÓN A LOS MINISTERIOS SOBRE LAS REUNIONES CON ESE DIPUTADO

Al ser preguntada si el PP va a solicitar una comisión de investigación por este caso y si ve necesario que el Congreso controle las visitas como las del 'caso Mediador', Gamarra ha indicado que su partido no descarta ninguna iniciativa parlamentaria porque hay que llegar "hasta el final", pero "la primera son las explicaciones del portavoz socialista, que no ha llevado a cabo".

Dicho esto, Gamarra ha explicado que el PP ya ha pedido comparecencias de distintos ministros para que informen de las "relaciones que han mantenido con esa trama y los contratos que han podido llevar a cabo". Además, ha señalado que han solicitado a todos los Ministerios información en relación con las reuniones que se han mantenido con Juan Bernardo Fuentes y "quien acompañaba a este diputado" en esos encuentros.

"Hay que llegar hasta el final y saber qué hay detrás de todo esto, más allá de todas esas imágenes que estamos viendo que francamente son inaceptables, inadmisibles y bochornosas", ha aseverado.

En cuanto a si cree que hay que tener un control de las visitas a los diputados en el Congreso, Gamarra ha criticado que el portavoz del PSOE esté buscando "distraer la atención" del caso para "justificar" que lo que ha ocurrido es por "falta de legislación sobre los lobbies o falta de controles".

"Tienen interés en desviar la atención hacia una ausencia de legislación o un control insuficiente, cuando el problema está dentro del PSOE", ha manifestado Gamarra, para asegurar que las personas que acuden al Congreso deben registrarse y ofrecer sus datos.