Gamarra acusa a Sánchez de no centrarse "en el interés general" y dice que el PP hará una oposición seria y a la altura

Recuerda a Sánchez que pertenecer a la UE implica asumir las "reglas de juego" en torno al Estado de Derecho y la separación de poderes



BARCELONA/MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no estar "centrado en el interés general" y ha abogado por hacer una oposición seria, responsable y a la altura de los españoles. Dicho esto, ha exigido al Gobierno que cumpla con los compromisos europeos, que no admiten una

amnistía que sitúa a políticos por encima de la ley, según sus palabras.

En una entrevista en TV3, que ha recogido Europa Press, Gamarra ha indicado que pertenecer a la UE significa "asumir las reglas de juego que Europa establece en torno al Estado de derecho, la separación de poderes y la igualdad ante la Ley, que son fundamentales para que haya crecimiento económico, cohesión social y convivencia". "Esto es

fundamental para el funcionamiento de una democracia", ha manifestado.

Gamarra ha asegurado que nunca antes en Europa los acuerdos de un gobierno han pasado por dar "impunidad" a unos políticos a cambio de sus votos mediante una ley que está, según ha dicho, fuera del marco constitucional

"Lo que está haciendo es apartar el interés general para pensar única y exclusivamente en su interés particular" para mantenerse en La Moncloa, en referencia a la ley de amnistía acordada por los socialistas con Junts y ERC para la investidura.

LA LEY DE AMNISTÍA, "FUERA DEL MARCO CONSTITUCIONAL"

Gamarra ha insistido en que la ley de amnistía, sobre la que este miércoles el Parlamento Europeo debatirá si plantea un riesgo para el Estado de derecho en España, "está fuera del marco constitucional y por tanto del marco del ordenamiento jurídico que nos hemos dado todos los españoles".

"No se ha producido nunca en ningún país europeo que los acuerdos para la gobernabilidad pasen en primer lugar por una ley que dé impunidad a unos políticos que son los que sustentan con sus votos ese Gobierno", ha reivindicado Gamarra.

En este sentido, ha señalado que formar parte de Europa significa asumir también el respeto a la separación de poderes, contra la que a su juicio la amnistía va en contra ya que "el Gobierno tiene que ser controlado por el parlamento, no tiene que ser controlado fuera de nuestro país por un prófugo de la justicia".

MOVILIZACIONES CONTRA LA LEY DE AMNISTÍA

La dirigente del PP considera "muy sana" la reacción cívica de rechazo a los acuerdos de Pedro Sánchez con los independentistas. "Los españoles no pasan porque haya ciudadanos de primera y de segunda, y se rebelan y no se callan porque no quieren asumir que nuestra democracia se esté deteriorando", ha apostillado.

Dicho esto, ha señalado que en esas movilizaciones estará el PP y ha añadido que su partido volverá a salir a la calle a primeros de diciembre para defendiendo la Carta Magna y la herencia de la Transición

Finalmente, Gamarra ha reiterado que el PP hará "una oposición seria y responsable, con solvencia, defendiendo el Estado de derecho, la separación de poderes y el interés general, que es lo que debería estar haciendo un Gobierno serio y responsable".