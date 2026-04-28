Gamarra anuncia que el PP impulsará reformas para "impedir" la "corrupción" de Sánchez y Bildu con los presos etarras

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración del Partido Popular, Cuca Gamarra, de la IV Escuela Gregorio Ordóñez, en el hotel Costa Vasca, a 24 de enero de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). - Unanue - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado este martes que su partido impulsará reformas para "impedir que vuelva a suceder" en España la "corrupción" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con Bildu, ya que, según ha dicho, ha permitido la excarcelación de presos de la banda terrorista ETA para seguir en el poder. Además, ha señalado que el plan de regeneración del PP también incluirá la "recuperación de la memoria, de la verdad, de la dignidad y de la justicia".

"Regenerar es llevar a cabo reformas legislativas para que todo esto no vuelva a ocurrir", ha asegurado Gamarra en la clausura de la jornada 'Por una política penitenciaria que respete la justicia y la dignidad de las víctimas' que ha organizado el Grupo Popular en el Senado.

Gamarra, que ha asegurado que el PP "no se va a quedar parado, ni quieto, ni callado", ha denunciado la "degradación" que se está produciendo con el Gobierno de Pedro Sánchez y se ha preguntado si "todo vale por el poder".

"UTILIZACIÓN DE LA POLÍTICA PENITENCIARIA EN BENEFICIO PROPIO"

A su entender, hay "una utilización de la política penitenciaria en beneficio propio" y "en beneficio del poder". "Este es el mayor ejemplo de corrupción política que se está ejerciendo y ejecutando en nuestro país durante toda la etapa del sanchismo. Y por eso es tan importante la regeneración institucional", ha manifestado.

La dirigente del PP ha acusado a Sánchez de haber "unido su destino a Bildu desde su primer día en la Moncloa, desde la gestación de esa moción de censura", alertando de que hay "hechos" que lo "acreditan". "Hoy ya sabemos, por ejemplo, que Cerdán --exsecretario de Organización del PSOE-- se reunía con Bildu para hacer posible esa moción de censura y que los acuerdos tenían que ver con la política penitenciaria", ha apostillado.

Además, ha señalado que el propio coordinador general de Bildu, Arnardo Otegi, ha dicho que "si había que tener presupuestos para que los presos estuvieran en la calle, se votarían" esas cuentas. "Y hemos visto cómo todos los viernes durante la primera legislatura se llevó a cabo esa parte primera del cumplimiento por parte de Pedro Sánchez de el precio de llegar a la Moncloa: fueron siendo acercados (presos de ETA)", ha enfatizado.

La exsecretaria general del PP ha destacado que también se ha producido un "traspaso de funciones de política penitenciaria" al Gobierno vasco y hoy es "una consejera del Partido Socialista quien esté autorizando este tipo de medidas".

Gamarra ha asegurado que una cosa es lo que la sociedad pide, que es "dignidad, verdad, memoria y justicia", y otra lo que "los poderes públicos de la mano de Pedro Sánchez ejecutan". "Y esto es lo que nosotros tenemos que denunciar y también corregir y blindar", ha aseverado.

"NO PUEDE HABER ARREPENTIMIENTO SI NO HAY COLABORACIÓN"

Aparte de esos acercamientos, terceros grados o semilibertades a presos de ETA, la vicesecretaria de Política Institucional del PP ha indicado que se está "reescribiendo la memoria y la historia" e "impidiendo que actúe la justicia porque falta la colaboración" que haga posible esa actuación de los jueces.

"Se pasan el día diciendo, ETA ya no existe, ETA ya no mata. Pero la justicia tiene que seguir desplegando sus efectos sobre todo lo que ocurrió. Y esto es lo que no quieren escuchar", ha criticado, para agregar que por eso el PP plantea reformas del Código Penal, de la Ley General Penitenciaria, del reglamento y de la Ley de Víctimas del terrorismo.

Gamarra ha defendido el "compromiso" del PP para que se investiguen los asesinatos de ETA porque no pueden permitir que "en una democracia como la española siga habiendo 376 atentados terroristas sin resolver".

"Y no podemos permitirnos que los que estén saliendo a la calle sean no sólo los que disparaban y ejecutaban, sino los jefes, los que planificaban, los que daban las órdenes, los que diseñaban", ha dicho para añadir que "no puede haber arrepentimiento si no hay colaboración".

Gamarra ha subrayado que hay que poner todos los instrumentos del Estado también para esa investigación, dotando a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de los instrumentos que piden porque están haciendo "una labor inconmensurable teniendo todo en contra, porque lo sabemos".

Asimismo, ha indicado que el plan de regeneración del PP ha incluido "la recuperación de la memoria, de la verdad, de la dignidad y de la justicia". "Se lleva mucho decir hay que estar en el lado correcto de la historia. Este es el único lado correcto de la historia si hablamos del terrorismo en España y, por tanto, de sus consecuencias", ha finalizado.