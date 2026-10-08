Gamarra anuncia que si gobierna Feijóo limitará los decretos ley tras el uso recurrente de Sánchez esta legislatura

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración del Partido Popular, Cuca Gamarra, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP, en la sede del PP, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

"Se ha instalado como un mecanismo de normalidad y no lo es", dice, un día después de aprobar el Gobierno sus decretos ley de vivienda MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado este jueves que si Alberto Núñez Feijóo llega al Palacio de la Moncloa limitará el uso de los decretos ley tras el uso recurrente que, a su juicio, ha realizado el Gobierno de Pedro Sánchez en esta legislatura.

En su intervención en la I Cumbre de Asuntos Públicos celebrada en Madrid, Gamarra ha censurado que el Ejecutivo de Sánchez haya convertido una herramienta excepcional en su forma ordinaria de legislar: "El real decreto ley se ha instalado como un mecanismo de normalidad y no lo es", ha afirmado.

En este punto, Gamarra ha anunciado una reforma del funcionamiento del Parlamento para recuperar su capacidad legislativa y limitar el recurso a los decretos leyes. "El Real Decreto-Ley no puede ser ni va a ser el sistema habitual", ha abundado.

El articulo 86 de la Constitución reserva el uso de los decretos ley a casos de "extraordinaria y urgente necesidad" y señala que, tras su aprobación por el Gobierno, deben ser sometidos a debate y votación en el Congreso en un plazo de 30 días para su convalidación o derogación.

Sin embargo, el PP lleva meses denunciando el uso "abusivo" del Ejecutivo de Sánchez con los decretos ley y, como ejemplo de ello, citan los recientes decretos de vivienda que este martes aprobó de nuevo el Consejo de Ministros --tras ser tumbados hace una semana por el Pleno del Congreso-- y que ahora el Gobierno llevará a la Diputación Permanente del Congreso para que se vote si se convalidan o no.

"PROFUNDA REGENERACIÓN"

En su discurso, Gamarra ha defendido una "profunda regeneración" si el PP llega a Moncloa para "blindar" las instituciones tras la actuación de Pedro Sánchez en esta legislatura. Así, ha dicho que "la próxima etapa tiene que comenzar con una profunda reconstrucción" de España.

Además, ha señalado que incumplir la obligación de presentar las cuentas públicas debe tener consecuencias: "No puede ser que tú incumplas una obligación constitucional como es la presentación de los presupuestos generales del Estado y no pase nada", ha manifestado, para defender establecer instrumentos que impidan ese incumplimiento.

Gamarra también ha denunciado el bloqueo de iniciativas parlamentarias y ha planteado reformar los reglamentos del Congreso y del Senado para impedirlo: "Una cosa es ordenar la actividad parlamentaria y otra cosa muy distinta es bloquear".

La dirigente del PP ha advertido de que la falta de respaldo parlamentario del Ejecutivo se traduce en tiempo perdido y perjuicios económicos y sociales. "Es tiempo perdido que tiene consecuencias desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Y ahí está el origen absolutamente de todo", ha avisado.

REGULACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

La vicesecretaria del PP ha atribuido la falta de una regulación de los grupos de interés a la ausencia de voluntad del Gobierno. "A este gobierno no le interesaba ni le ha interesado la regulación y el control del conflicto de intereses", ha dicho, para recalcar que "desde el conflicto de intereses es desde el que ha articulado todo un sistema de corrupción".

Por eso, ha comprometido una regulación de los grupos de interés que aporte transparencia y seguridad, pero evitando multiplicar las cargas burocráticas. "Un registro de grupo de interés que tiene que ser público, gratuito y obligatorio", ha subrayado.

Además, ha reclamado que la supervisión y el régimen sancionador queden en manos de "una autoridad absolutamente independiente", también para controlar los conflictos de interese. A su juicio, ese control no puede depender de la oficina de conflicto de intereses "dependiente directamente de Presidencia del gobierno".

RECUPERAR EL DIÁLOGO ENTRE GOBIERNO Y OPOSICIÓN

Gamarra también ha defendido recuperar el diálogo entre Gobierno y oposición y los acuerdos en las grandes políticas de Estado frente "al muro". "Hablamos de defensa, hablamos de seguridad, hablamos de política exterior. Todo eso ha desaparecido y se ha borrado y hay que recuperarlo", ha enfatizado, para asegurar que uno de los objetivos del PP será "sustituir ese muro que se ha levantado durante toda esta etapa por una España de convivencia".

Finalmente, la dirigente del PP ha acusado al Ejecutivo de relegar los problemas de los ciudadanos por sus casos de corrupción. "Los problemas del Gobierno desde el punto de vista de la corrupción han suplantado todo", ha afirmado, para vincular esa situación con la degradación de la vida pública y la pérdida de confianza en las instituciones.